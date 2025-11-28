Gutes Zeugnis für die Schule Densbüren

Im ersten Quartal dieses Schuljahres hat die Schulaufsicht des Kantons an der Schule Densbüren die kantonale Qualitätskontrolle durchgeführt. Befragt wurden die Eltern zu verschiedenen Oberthemen, die Lehrpersonen zu ...

Qualitätskontrolle durch kantonale Schulaufsicht

Im ersten Quartal dieses Schuljahres hat die Schulaufsicht des Kantons an der Schule Densbüren die kantonale Qualitätskontrolle durchgeführt. Befragt wurden die Eltern zu verschiedenen Oberthemen, die Lehrpersonen zu berufsrelevanten Themen sowie die Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse zu diversen Aspekten in Bezug auf das Schulund Unterrichtsklima. Zudem wurden wichtige Dokumente der Schule sowie statistische Kennzahlen und Leistungsdaten gesichtet und Gespräche mit der Schulführung (Gemeinderätin und Schulleitung) geführt. Die Schulaufsicht hat keinerlei Hinweise auf Schwierigkeiten in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen in den Qualitätsbereichen sowie auf die Einhaltung der kantonalen Vorgaben festgestellt.

Grosse Zufriedenheit

«Mit Stolz und grosser Zufriedenheit nehmen die Schulführung und das Team der Schule Densbüren zur Kenntnis, dass die Umfragen eine durchwegs gute Arbeitsleistung bestätigen. Den Schülerinnen und Schülern geht es gut; sie haben grosses Vertrauen zu den Lehrpersonen und gehen gerne in den Unterricht. Sie schätzen das Schulleben sehr und fühlen sich im Unterricht und beim Lernen unterstützt und wertgeschätzt. In der Umfrage der Eltern wird bestätigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler an der Schule Densbüren wohlfühlen.» Die Zufriedenheit von Schülerinnen und Schülern sowie von Eltern sei gross; das hohe Engagement der Lehrpersonen und der Schulleitung werde von den Eltern wahrgenommen und geschätzt, heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats weiter.

Zielgerichtet weiterentwickeln

«Die positiven Ergebnisse der Umfragen zeigen der Schulführung, dass die Schule auf einem guten Weg ist und es gelungen ist, das starke Wachstum der Schule zu berücksichtigen. Der Schulleitung und dem Team ist es wichtig, die gute Qualität zu erhalten. Dazu werden die Ergebnisse der kantonalen Qualitätskontrolle genau analysiert und Massnahmen definiert, um die Schule zielgerichtet weiterzuentwickeln», so Schul-Gemeinderätin Edith Suter. (mgt/nfz)