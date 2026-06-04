Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gute Ergebnisse

  04.06.2026 Mumpf, Sport
Erfolgreich beim Adler-Cup in Aarau: Die Mumpfer Pontoniere. Foto: zVg
Erfolgreich beim Adler-Cup in Aarau: Die Mumpfer Pontoniere. Foto: zVg

Mumpfer Pontoniere glänzten auf der Aare

Bei frühsommerlichen Bedingungen und einer grossartigen Atmosphäre fand am 23. Mai der Adler Cup 2026 in Aarau statt.

Zahlreiche Pontoniervereine aus der ganzen Schweiz trafen sich auf der Aare, um sich in spannenden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote