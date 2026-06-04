Gute Ergebnisse

Zahlreiche Pontoniervereine aus der ganzen Schweiz trafen sich auf der Aare, um sich in spannenden ...

Mumpfer Pontoniere glänzten auf der Aare

Bei frühsommerlichen Bedingungen und einer grossartigen Atmosphäre fand am 23. Mai der Adler Cup 2026 in Aarau statt.

Zahlreiche Pontoniervereine aus der ganzen Schweiz trafen sich auf der Aare, um sich in spannenden Wettkämpfen zu messen – mittendrin der Pontonierfahrverein Mumpf, der mit starken Resultaten aufwartete.

Als erstes durften die Jüngsten ihr Können unter Beweis stellen, und nach den Top-Leistungen in Brugg durfte man gespannt sein, wie sie sich schlagen würden. Unter der Leitung von Arne Berger und seinem Team wurde der Parcours besichtigt, und siehe da, auch in Aarau wussten die Kategorie-1-Fahrer der Sektion Mumpf zu überzeugen. Die Jüngsten hatten vorgelegt, und so war es an den Aktiven nachzuliefern. Voller Vorfreude ging es auf den knackigen Parcours, und die zufriedenen Gesichter im Ziel liessen auch bei den «Grossen» auf die eine oder andere starke Platzierung hoffen. Beim Rest des Nachmittags stand der kameradschaftliche Teil im Vordergrund. So verflog die Zeit bis zur Rangverkündigung wie im Fluge. Das Gefühl, als man aus den Schiffen stieg, hatte nicht getäuscht: Die Mumpfer trumpften effektiv gross auf und fuhren folgende Rangierungen heraus: Kategorie 1: 6. Rang Leon Weiersmüller/Sven Weiersmüller; 9. Rang Severin Winter/Jannis Weiersmüller; 19. Rang Levin Weiersmüller/ Lenny Weiersmüller. Kategorie 3: 2. Rang Lars Güntert/Simon Kiefer. Kategorie D (Senioren): 2. Rang Silvan Schmid/ Stefan Weiersmüller. Kategorie C (Aktive): 2. Rang Phil Jegge/Benjamin Winter; 8. Rang Lukas Berger/ Marco Berger; 12. Rang Markus Weiersmüller/ Rico Jegge; 14. Rang Marco Buchser/Marco Unger.

Das Kollektiv wusste zu überzeugen – dies auf und neben dem Wasser, denn der Nachhauseweg wurde auch als Gruppe in Angriff genommen. Der PFV Mumpf bedankt sich herzlich beim organisierenden Verein für den hervorragend durchgeführten Anlass sowie bei allen Helferinnen und Helfern. Mit den starken Leistungen in Aarau blickt der PFV motiviert auf die kommenden Wettkämpfe und freut sich schon jetzt auf das Saisonhighlight, die Schweizermeisterschaft, welche bei den Kameraden in Wallbach vom 19. bis 21. Juni stattfinden wird. (pj/)

Weitere Infos unter www.pfvmumpf.ch.