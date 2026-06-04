Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gute Bildung braucht starke Umsetzung

  04.06.2026 Leserbriefe

Zur kantonalen Bildungsinitiative.

Die bestehenden Regelungen sichern Qualität, Personal und Entwicklung bereits umfassend. Dazu sind die entsprechenden Massnahmen bereits durch den Grossen Rat eingeleitet. Ja, Bildung darf und muss etwas kosten, ist sie ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote