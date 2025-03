Gut getroffen: Poesie mit Schuss

E Hampfle Schnitzelbänk

Die Zuezognä, mini Schnitzel-Fründe, fasnächtlich assimiliert,

singe da Joohr leider nümm, gälte trotzdem als integriert.

Wurde alli Zuezognä a de Zuezognä sich e Biispiel ne,

würd’s hüt, morn und übermorn Holzofebrot vom Auki geh.

E ETH Studie het bewiese, KI wird täglich g’nützt

Alli unter 5e-Zwänzgi fühle sich vo KI im Läbe g’stützt

Ich bruch KI scho sit jehär – verstand de totali Wahn

Immer dra dänke, was KI bedütet, stoht für – Kym Ivan

FRIDOLIN

Bym Auki stiegt dichte Rauch usem Chämi, verdunklet der Sunneschy

Dinn frogt d’Liselott’ isch es recht e so, oder dörfs e bits dunkler sy?

Nei, s isch scho guet, aber i ha gmeint me dörf kei Füür meh mache

D’Liselott meint, e bitsli stinke muess es – mir sy Nochbere am noche bache

Isch das do gopfriedstutz e Kiosk oder öppe e Beiz?

Im Schwümmbi z Möhli go esse, das het e bsundre Reiz

Bym warte uf die Delikatesse regt sich my Mage a

Vo dem feine Pommfrit-Duft und dem Gschmäckli vo nebe dra

MORALTANTE

Gits bi uns jetzt aumol es Bordell

Schliesst d Stadt das wieder, zimli schnell

Uns bringt das jo grad fest zum stuune

Ihri Stärchi hends sust ned bim Puff ufrume

De Auki macht z Möhli nüm Holzofe-Brot

Es rauchi z fest, s ganz Dorf gseht rot

Do chönne mir Zähringer numme lut lache,

Mir wüsses scho lang, Möhlmer sind ned ganz bache

LÜÜCHTTÜRM

An dere Stell do hämr welle ein vo däm do bringe

Doch offesichtlich gfallts ihm nid, wenn mir vo ihm diend singe,

denn lömr das, es isch egal mir wänd mit däm nid chäre,

und lönd ihn witer schmolle mit sine Teddybäre!

Bi eus im Roothuus unde, wird dr Franco Mazzi notürlich fehle,

das chönne mir nach allne Johr au nid ganz verhehle!

Trotzdem isch es an dr Zyt dass er duet d Finke chlopfe

Nach 20 Johr duet s Getriebe halt doch e chli verstopfe.

ROOTHUUS-SCHNÄPFE

Bonjour Monsieur Shaqiri tönt’s in Lausanne vor em Gricht

Votre maison est trop grande dr Sherdan schnallt’s wie immer nid

Mir Chaipirinhas drucke Düme das chunt guet dir wärdets gseh

Chaiseraugscht cha uf ihn verzichte und Rhyfälde zellt ein IQ meh

CHAIPIRINHAS