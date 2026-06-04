Gut besuchtes Fischessen

Organisiert vom Veloclub Zeiningen und aus der Agenda des sportlichen Vereins nicht mehr wegzudenken, wurde das Festzelt an allen Tagen rege besucht, und das OK des ...

Ganz schön viele heisse Tage gingen dem Fischessen in Zeiningen voraus und prägten auch die Ausgabe 2026 Ende Mai.

Organisiert vom Veloclub Zeiningen und aus der Agenda des sportlichen Vereins nicht mehr wegzudenken, wurde das Festzelt an allen Tagen rege besucht, und das OK des Fischessens zeigte sich mit dem erwirtschafteten Ergebnis sehr zufrieden. Auf viel Begeisterung stiess auch der Musikvortrag der Formation aus Mitgliedern der Greenhornund Juniorband Wegenstettertal, welche am Sonntagvormittag zu Gast war und von Dirigent Fiorenzo Pedrocchi geleitet wurde. Das Fischessen-OK, dessen Präsident Gusti Hohler zum letzten Mal an der Spitze stand, dankt allen Gästen ganz herzlich für ihren Besuch an den drei Tagen, aber auch allen Helfenden, insbesondere dem motivierten Nachwuchs aus dem Jungbiken, welche miteinander zum Gelingen des Fischessens beigetragen haben. (chs/)