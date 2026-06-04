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Gut besuchtes Fischessen

  04.06.2026 Zeiningen
Musikvortrag der Greenhorn- und Juniorband Wegenstettertal. Foto: Christine Steck
Musikvortrag der Greenhorn- und Juniorband Wegenstettertal. Foto: Christine Steck

Ganz schön viele heisse Tage gingen dem Fischessen in Zeiningen voraus und prägten auch die Ausgabe 2026 Ende Mai.

Organisiert vom Veloclub Zeiningen und aus der Agenda des sportlichen Vereins nicht mehr wegzudenken, wurde das Festzelt an allen Tagen rege besucht, und das OK des ...

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