Gut aufgestellt und neu organisiert

«Gemeinschaft ist das schönste Kleid, das man tragen kann.» Mit diesem Gedanken eines unbekannten Verfassers präsentierte der Vorstand den Landfrauen Böztal das neue Jahresprogramm.

Vreni Weber

Spannende Workshops, interessante Firmenbesuche und gesellige oder sportliche Ausflüge: Im Jahresprogramm 2026 der Landfrauen Böztal wurde an alle gedacht.

Lange Traktandenliste

Doch das Jahresprogramm war nur ein Punkt auf der langen Traktandenliste. Da die Landfrauen Böztal aus dem schweizerischen und somit auch aus dem aargauischen Landfrauenverein ausgetreten sind, galt es einen neuen Namen, neue Statuten und zu guter Letzt ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. Die gute Vorbereitung und gründliche Information durch den Vorstand machten es den Mitgliedern leicht. Schnell war klar, dass man sich künftig als «Frauen Böztal» präsentiert. Den Statuten, dem Jahresbeitrag und der Idee von der neuen Vereinsführung wurde vorbehaltlos zugestimmt. Sonja Winzeler wurde für die zurücktretende Präsidentin Dora Amsler in den Vorstand gewählt.

Die wunderbare Dekoration, das süsse Bhaltis, das scharfe Essen von der «Spicy kitchen» aus Elfingen und das süsse Dessertbuffet von der Moosmatt machten den Abend in guter Gesellschaft zum Genuss und sprachen alle Sinne an. Die humorvolle und herzliche Verabschiedung der langjährigen Präsidentin Dora Amsler rundete den Abend ab.