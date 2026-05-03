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Gärtnerei Eulenhof stellt Betrieb ein

  03.05.2026 Wirtschaft
Konrad Hilpert nimmt Abschied von seiner Gärtnerei Eulenhof. Foto: Boris Burkhardt
Konrad Hilpert nimmt Abschied von seiner Gärtnerei Eulenhof. Foto: Boris Burkhardt

Der Möhliner Staudengärtner Konrad Hilpert zügelt nach Remigen: Eine gewinnbringende Fusion von Geschäftspartnern und ein Hof, den Pro Natura verpachtet: Konrad Hilpert hat gute Gründe, seine Biogärtnerei vom Eulenhof in Möhlin nach 17 Jahren in die Region ...

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