Grosser Rat genehmigt Südspange im Sisslerfeld

Deutlich mit 109 Ja-Stimmen gegen 22 Nein-Stimmen hat der Grosse Rat heute Dienstag die Weichen im Sisslerfeld gestellt. Die Erschliessung soll von Süden her erfolgen.

Kurz vor Mittag am Dienstag fiel im Grossen Rat die Entscheidung für den kantonalen Nutzungsplan «Südspange ESP Sisslerfeld». Wenn sich auch gerade aus dem Fricktal einige Grossrätinnen und Grossräte in ihren Wortmeldungen gegen das Geschäft geäussert hatten, zeigte das spätere Resultat mit 109 Ja gegen 22 Nein-Stimmen die klare Befürwortung für den kantonalen Nutzungsplan mit der Erschliessung für den Verkehr von Süden her.

Realisiert werden soll diese sogenannte Südspange auf dem Gemeindegebiet von Eiken. Die Gemeinde muss sich an den Gesamtkosten von 26 Millionen Franken mit rund 11 Millionen Franken beteiligen. Der Kanton übernimmt 7 Millionen, die Grundeigentümer 8 Millionen. Gebaut wird die Strasse vom Kanton Aargau. Der hohe Kostenanteil der Standortgemeinde Eiken hat auch ein Eiker Bürgerkomitee auf den Plan gerufen. Sie forderten eine deutlich günstigere Norderschliessung. Weil es laut Kanton eine gebundene Ausgabe sei, konnte die Gemeindeversammlung nicht über die Erschliessung und die damit verbundenen Kosten abstimmen.

Wie die Gemeinde Eiken aktuell mitteilt, kann der vom Bürgerkomitee mit 236 gültigen Unterschriften geforderten Ansetzung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung mit Beschlussfassung über den Kostenanteil an der Südspange aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht nachgekommen werden. (sh)