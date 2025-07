Grosser Einsatz, beste Stimmung

FTV und MTV Zeihen am Eidgenössischen Turnfest

Am Wochenende vom 21. und 22. Juni reisten der Männerturnverein und der Frauenturnverein Zeihen gemeinsam ans Turnfest nach Lausanne. Das erste Ziel waren die Fit+Fun-Spiele, wo die Disziplinen mit grossem Einsatz und viel Freude gemeistert wurden.

Dann teilte sich die Gruppe auf: Während ein Teil der Turnerinnen und Turner bei den Fit+Fun-Spielen weitermachte, begaben sich sieben Vereinsmitglieder zum Wettkampfplatz des Schleuderballs.

Nach den Wettkämpfen genossen die Turnerinnen und Turner gemeinsam das Nachtessen bei ausgelassener Stimmung. Nach Ausspannen, Spaziergang oder erfrischendem Bad im See zog die ganze Gruppe zusammen zum Festgelände. Die Festlichkeiten wurden in gemütlicher Runde fortgesetzt, und auch die aktiven Turner aus Zeihen stiessen dazu. Nach und nach verabschiedeten sich einige und legten sich zur Ruhe, unter den Bäumen direkt am Wettkampfplatz, da die offizielle Unterkunft zu weit entfernt war.

Nach der Tagwache wurde die Rückreise nach Zeihen angetreten, «wo wir herzlich von den Gemeindebehörden sowie Vereinsdelegationen empfangen wurden. Vielen Dank dafür!» So endete ein ereignisreiches und unvergessliches Wochenende bei einem gemütlichen Abschluss im Kreise der Vereinsfamilie. (mgt)