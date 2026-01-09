Grosse Nachfrage nach Fernwärme

Im Herbst 2023 begann IWB in Frick mit dem Bau einer neuen Wärmeversorgung. Seit Winter 2024/2025 beziehen Kundinnen und Kunden Wärme aus dem Netz. Am Montag startet eine nächste Ausbauetappe im Bereich Widenplatz und Gänsacker.

Am kommenden Montag, 12. Januar 2026, startet IWB in Frick eine weitere Ausbauetappe. Die Arbeiten finden im Gänsacker und zwischen dem Widenplatz und dem Restaurant Rebstock statt. Sie dauern voraussichtlich bis Mitte Februar. A nschliessend folgen Arbeiten im Distel-, Jura-, Königsund im Kirchmattweg sowie in weiteren Strassenabschnitten. Über diese Arbeiten werde IWB zu einem späteren Zeitpunkt noch detaillierter informieren, teilt das Unternehmen mit. Im Winter 2026/2027 kann dann durch die neu erstellten Versorgungsleitungen Fernwärme bezogen werden.

Durch den Torbogen zum Rebstock

Als Erstes wird nun ab Montag von der bestehenden Fernwärmeleitung in der Widengasse eine neue Fernwärme-Versorgungsleitung durch den Widenplatz zur Hauptstrasse verbaut, um unter anderem das Restaurant Rebstock anzuschliessen. Dies, nachdem im Herbst des vergangenen Jahres im Bereich Widenplatz und Hauptstrasse bereits eine erste Etappe durch den Widenplatz bis zum Torbogen gebaut worden ist. In einer zweiten Etappe erfolgen nun die Bauarbeiten durch den Torbogen bis zur Hauptstrasse. Die Arbeiten der Etappe 2 werden während voraussichtlich fünf Wochen vom 12. Januar bis 13. Februar ausgeführt.

In der dritten Etappe erfolgen dann die Querung der Hauptstrasse sowie die Erstellung von zwei Hausanschlüssen in drei Unteretappen. Die Arbeiten werden anschliessend an Etappe 2 ausgeführt und laut IWB bis 3. April abgeschlossen. Zu den genauen Abläufen der dritten Etappe wird IWB separat informieren. Neben dem Grabenbereich werden für die Baulogistik zusätzliche Flächen benötigt.

Fussgänger werden umgeleitet

Während der Bauzeit der zweiten Etappe werden die Fussgänger im Bereich der Baustelle beim Torbogen umgeleitet. Der Zugang zum Widenplatz ist über die Einfahrt zum Widenplatz von der Hauptstrasse sichergestellt.

Sämtliche Zugänge und Zufahrten zu den Liegenschaften bleiben während der ganzen Bauzeit gewährleistet.

Nebst den Arbeiten für den Fernwärmeausbau werden gleichzeitig noch Arbeiten für Wasser- und Stromleitungen in Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken durchgeführt. «Die Arbeiten verursachen Schmutz und Lärm, das lässt sich leider nicht vermeiden», erklärt IWB.

Seit Winter 2024/2025 beziehen Kundinnen und Kunden Wärme, die IWB in der Heizzentrale am Stieracker mit Waldhackschnitzeln aus der Region herstellt. Das Interesse an weiteren Anschlüssen sei gross. (mgt/nfz)