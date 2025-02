MÖHLIN/RYBURG. «Eus schtinkt’s» lautet das diesjährige Motto der Fasnacht in Möhlin-Ryburg (die NFZ berichtete). Das Motto ist ein gesellschaftskritischer Mahnfinger gegen Intoleranz und Individualismus, es ist genauso ein Beklagen der angespannten, weltpolitischen Lage.



Und doch sah am frühen Donnerstagabend in Möhlin-Ryburg die Welt bereits ein bisschen besser aus. Markus Fäs, Gemeindeammann des vereinigten Möhlin-Ryburg, überbrachte kurz nach 19 Uhr den Schlüssel zum Glück. In Empfang nehmen durften ihn die Fasnachtzunft Ryburg und die Meler Galgevögel.



Dieser Akt ist kein Kindergeburtstag, sondern gleichbedeutend mit einer neuen Regierung, in der Ryburger und Galgevögel eine grosse Koalition bilden. Das klappt ganz gut, obschon ihre Positionen auffallend unterschiedlich sind: die Galgevögel oberhalb des Bahndamms, die Ryburger unterhalb. Wenn andere da draussen in der Welt nur halb so gut miteinander könnten – es würde vielen etwas weniger stinken.

Am Abend von Aschermittwoch gehen die Schlüssel der Regentschaft wieder zurück an den Gemeinderat. Doch daran mochte an diesem 1. Faisse keiner denken – wohl nicht einmal der Gemeindeammann selbst: Bei seiner Ansprache in Versform zeigte er sich in Topform. Und Möhlin-Ryburg ist angekommen. Im siebten Fasnachtshimmel. (rw)