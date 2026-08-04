Grossbrand in Industriebetrieb

Am 1. August um 01.40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Waldshut der Brand eines Industriegebäudes im Industriegebiet «Trottäcker» in Bad Säckingen gemeldet. Betroffen war ein Gebäude eines Textilbetriebes. Das betroffene Gebäude brannte vollständig ab. ...

Am 1. August um 01.40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Waldshut der Brand eines Industriegebäudes im Industriegebiet «Trottäcker» in Bad Säckingen gemeldet. Betroffen war ein Gebäude eines Textilbetriebes. Das betroffene Gebäude brannte vollständig ab. Wie die Polizei mitteilt, waren zum Brandzeitpunkt keine Personen mehr im Objekt. Obwohl hierbei auch Chemikalien frei wurden, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte. Der Sachschaden am Gebäude wird nach aktuellem Erkenntnisstand auf etwa mindestens fünf Millionen Euro geschätzt. Bis zu 130 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

(mgt/nfz)