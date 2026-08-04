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Grossbrand in Industriebetrieb

  04.08.2026 Bad Säckingen

Am 1. August um 01.40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Waldshut der Brand eines Industriegebäudes im Industriegebiet «Trottäcker» in Bad Säckingen gemeldet. Betroffen war ein Gebäude eines Textilbetriebes. Das betroffene Gebäude brannte vollständig ab. ...

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