Grossanlass mit 1485 Bewegungsbegeisterten

Erfolgreiche Rundfahrt und Sporttage in Kaisten

Tolles Wetter, grosse Beteiligung, spannende Wettkämpfe. Sehr gute Wetterbedingungen und Startmöglichkeiten in verschiedenen Sparten summierten sich zu einer sehr gelungenen Veranstaltung mit grosser Beteiligung und spannenden Wettkämpfen.

Marcel Herzog

Es war dies bereits die 53. Schwarzwald-Rundfahrt. Sie ist eine faszinierende Rundfahrt und ein echter Leckerbissen in der Radtouristikszene. Den Rennvelofahrern standen wahlweise zwei Strecken auf der Strasse über 100 und 150 Kilometer zur Auswahl. Die Mountainbiker konnten zwischen 30, 60 oder 90 Kilometern wählen. An beiden Tagen bestritten insgesamt 900 Fahrer die fünf Strecken durch den südlichen Schwarzwald. Im Ziel in Kaisten sah man teilweise etwas müde, aber nur zufriedene Gesichter.

Attraktive Rennen in der Hardmatt

Am Samstag wurden im Rahmen der Sporttage die Rundstreckenrennen durchgeführt. Dies auf einer optimalen Strecke in der Hardmatt. Es fanden Rennen der Militärradfahrer, die Meisterschaft vom Schweizerischen Sportverband öffentlicher Verkehr und das traditionelle Rundstreckenrennen des Fricktaler Cups in verschiedenen Kategorien statt. Die Erstplatzierten im Hauptrennen waren Emil Böhm, RSV Haltingen, vor Lars Emmenegger, VC Kaisten und Lucien Hoffmann, VC Allschwil. Beim Rennen der Frauen siegte Marcia Eicher, VC Allschwil. Zur grossen Freude vom VC Kaisten siegte Laura Emmenegger im Rennen der Damen FE/FU19/FU17.

Überlegener Sieger am Waffenlauf

Am Sonntagmorgen starteten rund 209 Läuferinnen und Läufer in verschiedenen Kategorien im Tarnanzug und im Sport-Tenue. Auf die Strecken geschickt wurden sie vom Ehrenstarter Brigadier Reto Albert. Die Waffenläufer und Zivilläufer starteten gemeinsam, wobei die Waffenläufer zwei Runden und die Läufer in den kurzen Hosen eine Runde zu absolvieren hatten. Das Rennen der Waffenläufer wurde von Markus Küng aus Niederurnen gewonnen. Bei den Damen wiederholte Jessica Aeschbach aus Laufen ihren Sieg vom Vorjahr.

Den Kaister Waldlauf gewann der Fricktaler Andri Schreiber aus Wegenstetten bei den Herren und bei den Damen siegte mit Kathrin Schmid aus Oeschgen ebenfalls eine Fricktalerin.

Beim Schülerlauf gewann Francisco Oliveira aus Döttingen bei den Schülern und Lisa Ziegler aus Cham bei den Schülerinnen.

263 Wanderer aus der ganzen Schweiz und sogar aus Frankreich erfreuten sich zu Fuss und im langsamen Tempo an der schönen Fricktaler Landschaft.

Am Schluss der Veranstaltung konnte der Velo-Club «Glückauf» Kaisten insgesamt eine erfreuliche Bilanz ziehen. 154 Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Verlauf der Grossveranstaltung. Auch in diesem Jahr durfte der VC Kaisten auf Unterstützung durch den Skiclub Hotzenwald aus Herrischried, den Samariterverein Frick sowie viele vereinsexterne Helferinnen und Helfer zählen.

Für den OK-Präsidenten Willi Brogli war dies die zweite Rundfahrt in dieser Führungsfunktion. Die Veranstaltung verlief sehr positiv. Sehr geschätzt wurde auch die Unterstützung durch die treuen Sponsoren. Ohne sie wäre die Durchführung der Grossveranstaltung nicht möglich. Prächtiges Wetter, fast 1500 Bewegungsmenschen, keine nennenswerten Unfälle – wunderbar.

Alle Ranglisten sind unter www.vckaisten.ch abrufbar