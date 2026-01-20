Als Hundehalterin entwickle ich immer mehr Groll und Unverständnis gegen andere Hundehalter. Wenn ich den Rheinfelder Alleeweg hochlaufe, vermeide ich, dass meine Hunde sich auf den Rasenstreifen begeben. Ich bin entsetzt um der vielen Kothaufen – scheusslich und absolut ...

Als Hundehalterin entwickle ich immer mehr Groll und Unverständnis gegen andere Hundehalter. Wenn ich den Rheinfelder Alleeweg hochlaufe, vermeide ich, dass meine Hunde sich auf den Rasenstreifen begeben. Ich bin entsetzt um der vielen Kothaufen – scheusslich und absolut respektlos. Wäre ich direkte Anwohnerin, würde ich Kameras aufstellen! Und im Übrigen zeige ich Verständnis für Nicht-Hundehalter, die uns Hundebesitzer nicht besonders mögen. Augen auf beim Spaziergang und nicht aufs Handy!

ANNE KÄTHY BRETSCHER, RHEINFELDEN