Grüne empfehlen Christine Ziegler

  09.09.2025 Leserbriefe

Acht Personen kandidieren für die sieben Sitze der GPFK, davon vier bisherige und vier neue. Christine Ziegler ist Mitglied der Ortspartei Grüne-Rheinfelden und wurde im März 2023 in die GPFK gewählt. Sie wohnt seit 2016 in Rheinfelden und ist von Beruf ...

