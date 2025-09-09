Grüne empfehlen Christine Ziegler

Acht Personen kandidieren für die sieben Sitze der GPFK, davon vier bisherige und vier neue. Christine Ziegler ist Mitglied der Ortspartei Grüne-Rheinfelden und wurde im März 2023 in die GPFK gewählt. Sie wohnt seit 2016 in Rheinfelden und ist von Beruf Naturwissenschaftlerin und Mediatorin. Sie leitete während sechs Jahren die Fachstelle Klima der Stadt Winterthur und ist heute für die Fachstelle Klima des Präsidialdepartementes in Basel tätig. Neben ihrer Arbeit in der städtischen Verwaltung führt sie als Selbständige ihre eigene, auf Klima, Biodiversität und Nachhaltigkeit spezialisierte GmbH in Rheinfelden. Ihr bisheriges und heutiges Engagement für die Gemeinschaft, als Mitglied der Umwelt- und Landschaftskommission und der GPFK, stammt aus ihrem Interesse an einer nachhaltigen und gesunden Entwicklung unserer Stadt. Sie versteht die GPFK hauptsächlich als Fachkommission mit Kontrollfunktion aus Finanzoptik, die in aktiver Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und den Bereichsleitungen zur Weiterentwicklung von Rheinfelden dient. Sie schätzt den aktiven Diskurs und nimmt die Vermittlung der geprüften Geschäfte an der Gemeindeversammlung ernst. Als Wählerin und Wähler dürfen Sie auf Christine Zieglers Kompetenz und Fairness zählen. Setzen Sie deshalb Christine Zieglers Namen auf den Wahlzettel – damit sie die GPFK für weitere vier Jahre unterstützen kann. Claudia Rohrer als Stadtrat-Leitung stimmt uns zuversichtlich. Geben auch Sie ihr Ihre Stimme! Wir erleben sie dialogbereit und engagiert für die anspruchsvollen Aufgaben, die unsere Gemeinde beschäftigen.

KATHRIN FREY, ORTSPARTEI GRÜNE-RHEINFELDEN