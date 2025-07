Kürzlich war es wieder soweit. Der alljährliche Grillplausch der Ü60-Seniorenturngruppe Mumpf stand auf dem Plan. Gutgelaunt machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg zur Schönegg oberhalb Mumpf. Einige sportlich zu Fuss unterwegs, die anderen mit dem Auto. Der Grill war schon eingeheizt und alsbald waren Würste und verschiedene Leckereien zum Bräteln auf dem Rost. «Das Wetter meinte es gut mit uns, somit stand einem gemütlichen und fröhlichen Zusammensein nichts im Weg. Am Nachmittag liessen wir es ausklingen und machten uns auf den Heimweg. Danke an das OK-Team», heisst es in einer Mitteilung. (mgt)