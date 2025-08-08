Grillabend des Vereins MitenandFürenand

Kürzlich entschied sich der Vorstand des Vereins MitenandFürenand Zeiningen, trotz starker Bewölkung und heftigen Regenfällen am Vorabend, dass der Grillanlass um 16.30 Uhr trotzdem statt finden sollte. Und tatsächlich: das Wetter zeigte sich von der besten Seite. Es war ...

Kürzlich entschied sich der Vorstand des Vereins MitenandFürenand Zeiningen, trotz starker Bewölkung und heftigen Regenfällen am Vorabend, dass der Grillanlass um 16.30 Uhr trotzdem statt finden sollte. Und tatsächlich: das Wetter zeigte sich von der besten Seite. Es war schön und nur wenig windig. Die Mitglieder fanden sich mit ihrem eigenen Grillgut und diversen Beilagen für ein feines Buffet am Platz oberhalb Zeiningen ein. Beim grossen Feuer feierte der Verein einen fröhlichen, unterhaltsamen Abend. (mgt)