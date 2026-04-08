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Grappa mit Nachwuchs ausgezeichnet

  08.04.2026 Hellikon
Mutterkuh Grappa mit den Töchtern Gala, Gabi, Gerta, Gina und Gloria. Foto: Hans Zemp
Mutterkuh Grappa mit den Töchtern Gala, Gabi, Gerta, Gina und Gloria. Foto: Hans Zemp

Der Helliker Landwirt Andreas Hasler liess seine Mutterkuh Grappa zusammen mit ihrem Nachwuchs an der Zuchtfamilienschau in Hellikon bewerten. Fünf weibliche Nachkommen wurden mit dem Muttertier zusammen ausgezeichnet.

Hans Zemp

Es ist im Aargau selten geworden, dass ...

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