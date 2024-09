Gondelfahrt und «Guetzli»

Aufgeteilt in drei Cars erlebten 121 Seniorinnen und Senioren von Kaisten sowie 12 Begleitpersonen einen gemütlichen und geselligen Reisetag.

Die muntere Reisegesellschaft startete etwas verspätet via Staffelegg, Triengen nach Sursee. Nach einem kurzen Kaffeehalt ging es, vorbei an Willisau und Wolhusen, weiter ins Entlebuch. Die prächtig geschmückten Bauernhäuser sowie die grossen typischen Scheunen waren eine Augenweide. In Marbach stiegen die Kaisterinnen und Kaister um in Gondeln und wurden auf die Marbachegg befördert. Eine wunderschöne Aussicht auf die Schrattenfluh und die Berner Alpen erwartete die Reisegruppe in luftiger Höhe. Nach einem feinen Mittagessen und anregenden Gesprächen war es bald wieder Zeit, die Talfahrt anzutreten. Eine kurze Fahrt nach Trubschachen ermöglichte den Besuch der Kambly-Erlebniswelt.

Die Heimreise führte die Seniorinnen und Senioren durch das schöne und urchige Emmental, weiter über Sumiswald und Langenthal zurück ins Fricktal. (mgt)