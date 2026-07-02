Gold-Paar und Silber-Kollektiv

Als im März die Pontonier-Saison begann, war bei den Mumpfer Pontonieren der Fokus bereits auf Ende Juni gerichtet, genauer gesagt auf ihre Nachbarn aus Wallbach. Diese hatten sich die ...

Mumpfer Pontoniere zeigten bei den Schweizermeisterschaften in Wallbach «edle» Leistungen

Als im März die Pontonier-Saison begann, war bei den Mumpfer Pontonieren der Fokus bereits auf Ende Juni gerichtet, genauer gesagt auf ihre Nachbarn aus Wallbach. Diese hatten sich die Durchführung der Schweizermeisterschaften gesichert. Da wollten die Mumpfer ein Wörtchen mitreden, als es um die Verteilung der Kranzauszeichnungen ging.

Die Trainings der letzten Wochen wurden intensiver, und die Resu ltate der Vor wettkämpfe stimmten den Verein zuversichtlich für das grosse Ereignis. So war am Freitag, 19. Juni, der Moment gekommen. Am Abend wurde der Parcours für die Mumpfer freigegeben, und die elf Mumpfer Fahrpaare machten sich auf die Zeitenjagd.

Die Unterstützung am Ufer war sensationell, und diese brauchte es auch, denn der Parcours hatte es in allen Belangen in sich. Am Ziel angekommen, spiegelten die Gesichter die Strapazen des Parcours. Jedoch zeigten die meisten Mundwinkel nach oben, was als positives Zeichen gewertet werden sollte. So liess man zusammen den Abend feuchtfröhlich ausklingen.

Am Sonntag wurde es dann für die jüngsten Mumpfer ernst. Angefeuert von der alten Garde, rockten sie den Parcours, und es machte einfach riesengrosse Freude, die enormen Fortschritte der letzten Wochen zu sehen. Vom Wettkampf der Jüngsten führte der Weg der Mumpfer Delegation direkt ins Festzelt, in welchem die neue Vereinsfahne der Wallbacher präsentiert werden sollte. Nach einer Ansprache des Präsidenten der Pontoniere Mumpf (Stefan Weiersmüller) war sichergestellt, dass nebst dem Durst auch die Ernährung der Wallbacher nicht zu kurz kam, und dies in Form einer Figur, welche primär aus Essensutensilien bestand, welche den Nachbarn feierlich übergeben wurde. Der sehr ausgedehnte Apéro im Anschluss überbrückte die Zeit bis zum Rangverlesen, und so spürte man quasi minütlich, wie sich die Spannung im Festzelt dem Höhepunkt entgegensteigerte. Sogar etwas verfrüht zogen die Fähnriche ins Festzelt ein – endlich war der Moment der Entscheidungen gekommen.

Als erstes ging es an die Vereinswertung, in welcher die Sektion Schwaderloch den von den Mumpfern gestifteten Rayon-Pokal (Pokal der besten Rheinsektion) emporstemmen durfte, dicht gefolgt auf dem zweiten Rang von den Mumpfern. Diverse Kranzauszeichnungen durften gefeiert werden.

Titel für das Paar Silvan Schmid und Stefan Weiersmüller

Für das absolute Highlight sorgte das Fahrpaar Silvan Schmid/Stefan Weiersmüller, welches bei den Senioren sensationell den Schweizermeistertitel feiern durfte. Ein Riesenerfolg für das Fahrpaar, welches in seiner langen gemeinsamen Zeit schon einiges erlebt hat. Es war förmlich spürbar, wie sehr die Freude auch über Mumpf hinaus vorhanden war, aus purer Sympathie für die beiden. Die Euphorie im gesamten Verein war riesig, und so fand der Abend in geselliger Runde einen passenden Abschluss.

(phj/)

Weitere Infos: www.pfv-mumpf.ch