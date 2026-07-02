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Gold-Paar und Silber-Kollektiv

  02.07.2026 Mumpf, Sport
Gruppenbild der Mumpfer Pontoniere, die offenbar viel Spass bei der Meisterschaft hatten. Foto: zVg
Gruppenbild der Mumpfer Pontoniere, die offenbar viel Spass bei der Meisterschaft hatten. Foto: zVg

Mumpfer Pontoniere zeigten bei den Schweizermeisterschaften in Wallbach «edle» Leistungen

Als im März die Pontonier-Saison begann, war bei den Mumpfer Pontonieren der Fokus bereits auf Ende Juni gerichtet, genauer gesagt auf ihre Nachbarn aus Wallbach. Diese hatten sich die ...

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