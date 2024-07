Gold im Schwarzwald

Auf der Königsstrecke: Lützelschwab siegt am Black Forest Ultra Bike Marathon

Irina Lützelschwab aus Wallbach dominierte die 24. Ausgabe des Black Forest Ultra Marathons. Sie absolvierte die 118 Kilometer lange und mit 3600 Höhenmetern gespickte Strecke in 5:31:12. Mit dieser tollen Leistung gewann die Marathon-Bikerin vor der Weltranglistenersten und Vorjahres-Siegerin Vera Looser, welche über drei Minuten nach ihr ins Ziel kam.

Der Black Forest Ultra Marathon besticht seit Jahren mit einer durchdachten Organisation und scheut keine Mühe, den 2800 Fahrerinnen und Fahrern ein einmaliges Bike-Erlebnis zu bieten. Vier unterschiedlich lange Strecken stehen den Teilnehmenden jeweils zur Verfügung. Mittlerweile säumen Jahr für Jahr gegen 10 000 Zuschauer, verteilt auf die vielen Fanzonen, die Strecke und sorgen für eine einmalige Stimmung. Auch Irina Lützelschwab fand diese Momente sehr cool und obwohl sie sich von Beginn an mental und physisch parat fühlte, nahm sie diese motivierende Unterstützung gerne an.

Die Elitefahrerin war gut gestartet und griff am ersten Berg, nach zirka fünf Kilometern, an. Danach hielt sie die Konkurrenz auf Abstand, erfuhr sich ein Polster von vier bis sechs Minuten. Die Ultrastrecke, mit vielen Schotterwegen, wenigen Trails, aber mit knackigen Anstiegen, meisterte die Fricktalerin danach allein. Ihre beiden Verfolgerinnen, die das Podest komplettierten, fuhren das Rennen gemeinsam.

Die EM kann kommen

Lützelschwab (Team BULLS Swiss) setzt mit dem ersten Platz auf der Königsetappe ein dickes Ausrufezeichen. Die Langdistanz-Mountainbikerin zeigt sich denn auch sehr glücklich, dass sie die Leistung abrufen konnte, die sie sich vorgenommen hatte. Als nächstes grosses Ziel gibt die 28-jährige Rennfahrerin die Mountainbike-EM in Dänemark (Viborg) an, diese findet am 18. August statt. (mgt)