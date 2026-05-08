GOLD FÜR WALLBACH

Am Aare-Cup in Brugg konnten die Pontoniere Wallbach liefern. In der Kategorie I gab es einen herausragenden Erfolg: Mattheo Hürbin (links) und Silas Baumgartner sicherten sich mit der Maximalpunktzahl und einer starken Zeit den 1. Rang und damit die Goldmedaille. In der Kategorie II ...

Am Aare-Cup in Brugg konnten die Pontoniere Wallbach liefern. In der Kategorie I gab es einen herausragenden Erfolg: Mattheo Hürbin (links) und Silas Baumgartner sicherten sich mit der Maximalpunktzahl und einer starken Zeit den 1. Rang und damit die Goldmedaille. In der Kategorie II erreichten Gioele Hürbin und Andrin Kim den 11. Rang und durften sich über eine Kranzauszeichnung freuen; genauso Deborah Marti und Jessica Wagner in der Frauenkategorie F mit dem 9. Rang. Tobias Koch und David Kaufmann (34. Rang) holten in der Kategorie C den Kranz. In der Kategorie D waren es Rolf Herzog und Dominique Koch mit einem 7. Rang. Bald stehen die nächsten Wettkämpfe an, bevor die Schweizermeisterschaft der Pontoniere am Wochenende vom 19. bis 21. Juni in Wallbach über die Bühne geht. (mgt)