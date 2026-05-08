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GOLD FÜR WALLBACH

  08.05.2026 Wallbach, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Aare-Cup in Brugg konnten die Pontoniere Wallbach liefern. In der Kategorie I gab es einen herausragenden Erfolg: Mattheo Hürbin (links) und Silas Baumgartner sicherten sich mit der Maximalpunktzahl und einer starken Zeit den 1. Rang und damit die Goldmedaille. In der Kategorie II ...

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