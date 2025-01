«Glücklicherweise wurde beim Brand niemand verletzt»

Der Grossbrand bei der Thommen AG in Kaiseraugst hat einen grossen Sachschaden verursacht. Der Vorfall kommt für die Firma zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Valentin Zumsteg

Das Feuer bei der Thommen AG hat weitherum für Aufsehen gesorgt und Anwohner verunsichert. Am vergangenen Donnerstag kam es beim Kaiseraugster Recycling-Betrieb zu einem Grossbrand, der seinen Anfang bei einem Fahrzeug in einer Lagerhalle nahm (die NFZ berichtete). «Dass die starke Rauchentwicklung und die Aufforderung zum Schliessen von Türen und Fenstern zu Verunsicherung in der Bevölkerung führten, ist für die Thommen AG verständlich. Die Thommen AG bedauert die durch den Brand entstandenen Unannehmlichkeiten», hält Geschäftsleitungsmitglied Patrick Härtsch gegenüber der NFZ fest. «Glücklicherweise ist niemand beim Brand verletzt worden.»

Es braucht Provisorien

Patrick Härtsch betont: «Laut Angaben der Behörden bestand jedoch glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt.» Durch das Feuer entstand ein grosser Sachschaden, die genaue Schadenssumme lasse sich aber noch nicht beziffern. Die Produktionsanlagen seien aber nicht betroffen, so dass der Betrieb Schritt für Schritt wieder hochgefahren werden könne. «Aufgrund der durch das Feuer zerstörten Gebäudeteile werden jedoch betriebliche Anpassungen und bauliche Provisorien notwendig», erklärt Patrick Härtsch.

Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache laufen noch. Das Löschwasser ist – laut Angaben der Firma – auf dem Betriebsgelände zurückgehalten worden und in der Zwischenzeit durch ein spezialisiertes Unternehmen mit Tanklastwagen abgepumpt und fachgerecht entsorgt worden.

«Unermüdlicher Einsatz»

«Die Thommen AG möchte sich bei allen involvierten Einsatzkräften und Unternehmen bedanken, die dank ihrem unermüdlichen Einsatz bis teilweise spät in die Nacht geholfen haben, den Brand zu löschen und bereits mit Aufräum- und ersten Instandstellungsarbeiten begonnen haben», führt Härtsch weiter aus.

Das Feuer vom vergangenen Donnerstag ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Schon mehrfach hat es in den vergangenen Jahren ähnliche Brände gegeben, zum Beispiel im Dezember 2023 als ebenfalls eine Rauchwolke aufstieg und mehrere Feuerwehrkorps im Einsatz standen. Patrick Härtsch betont aber: «Die Thommen AG unternimmt seit Jahren grösste technische und organisatorische Anstrengungen in den Bereichen Brandprävention und Früherkennung. Zum heutigen Zeitpunkt sind die bestmöglichen technischen Hilfsmittel installiert, die hierfür erhältlich sind.»

Für das Unternehmen kommt das jüngste Grossereignis zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Am 18. Mai entscheiden die Kaiseraugster Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in einer Referendumsabstimmung über die Schaffung einer neuen Bahnhofszone. Gibt es ein Ja, soll das Land der Thommen AG umgezont werden. Dies würde für die Firma bedeuten, dass sie sich an ihrem heutigen Standort nicht mehr weiterentwickeln könnte – oder nur noch eingeschränkt.