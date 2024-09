Glückliche Siegerinnen und Organisatoren

Pferdesport: Dressurtage im Haufgarten in Eiken

Vom 13. bis 15. September fanden in Eiken die Dressurtage des Fricktalischen Reiterclubs statt. Auf der idyllischen Anlage im Haufgarten starteten bei kühlen Temperaturen rund 188 Reiterpaare und zeigten pferdefreundlichen Dressursport.

In den beiden ersten L-Prüfungen gab es eine Doppelsiegerin. Ursina Mühlebach gewann die beiden Prüfungen auf ihrem eleganten, elfjährigen Wallach For Nobless, der seinem Namen alle Ehre machte. Während der zweiten Prüfung war der Schweizer Tierschutz vor Ort und vergab den Happy Horse Award, der pferdefreundliches, gutes und planmässiges Reiten und Vorbereiten der Pferde auf die bevorstehende Prüfung belohnt. Fünf Reiterpaare wurden ausgezeichnet. Besonders gut löste diese Aufgabe Heike Röösli mit ihrer sportlichen Freibergerstute Bianca. Am Freitagnachmittag wurde die anspruchsvollste Prüfung, eine Prüfung der Kategorie M, ausgetragen. Angelika Mauchle ritt auf der fünfzehnjährigen Stute Saga of Glory Z.S mit einem harmonischen Programm auf den ersten Platz. Knapp hinter der Siegerin klassierte sich das Mitglied des Fricktalischen Reiterclub, Anina Müller auf Samador, mit einer exakt und gefühlsvoll gerittenen Vorstellung. Der dritte Platz ging an Noemi Harr mit Helios Sol.

Volle Startfelder

Der Samstag und Sonntag waren den Einsteiger-Prüfungen gewidmet. Die strahlende Doppelsiegerin Vreni Scherer mit ihrem ausdruckstarken, achtjährigen Ampero MFW CH durfte am Samstag verdient im GA04 und GA 06 den ersten Preis entgegennehmen. Am Sonntag durften bei strahlendem Sonnenschein in zwei vollen Startfeldern 76 Reiterpaare begrüsst werden. Zwei besonders harmonische Ritte wurden mit dem ersten Platz belohnt, so konnten Corinne Stingelin auf ihrem eleganten Don Rubino de Oxalis CH und Patricia Engels auf Galeto einen Sieg feiern. Das OK, unter der Leitung von Larissa Mösli, blickt auf drei reibungslose und erfolgreiche Pferdesporttage in toller Ambiance zurück. Freudige, zufriedene Gesichter sowie viele positive Rückmeldungen der Teilnehmenden honorieren den Einsatz vieler freiwilliger Helfer, ohne die ein solcher Anlass nicht möglich wäre. (mgt)