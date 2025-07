Glühende Leidenschaft für die Köhlerei

Was 2012 in Kaisten mit einem ersten Köhlerfest begann, 2022 eine publikumsstarke Fortsetzung erfuhr, wird 2027 mit einem erneuten Köhlerfest zum internationalen Begegnungsort. ...

«Köhlerfreunde Kaisten» organisieren das Europäische Köhlertreffen 2027

Was 2012 in Kaisten mit einem ersten Köhlerfest begann, 2022 eine publikumsstarke Fortsetzung erfuhr, wird 2027 mit einem erneuten Köhlerfest zum internationalen Begegnungsort. Der neu gegründete Verein «Köhlerfreunde Kaisten» steckt schon mitten in der Planung.

Susanne Hörth

Es klingt wie ein Slogan, «Leidenschaft, die Freu(n)de macht», ist jedoch weit mehr. Die Leidenschaft für das einstige Traditionshandwerk Köhlerei wird in Kaisten spätestens seit der dreiwöchigen Schauköhlerei 2022 beim Forsthaus Äsple aktiv gelebt. Initiiert wurde das Fest damals von den beiden Fasnachtsvereinen des Dorfes. Und nun sind mehrere der Vorstandsmitglieder erneut aktiv am Planen für ein nächstes, noch grösseres Fest. «Wir haben am 4. Juli 2025 mit einer Kaister Delegation im deutschen Ebermannsdorf am 15. Europäischen Köhlertreffen teilgenommen, uns dort mit einer Präsentation für die nächste Austragung dieses Treffen beworben und den Zuschlag erhalten», so ein gut gelaunter Andi Gertiser am Freitagabend in der Kaister Mehrzweckhalle.

Wie wichtig den Kaistern die Förderung und Pflege der alten Handwerkskunst Köhlerei sind, machte Gertiser deutlich mit: «Am 17. März dieses Jahres haben wir den Verein ‹Köhlerfreunde Kaisten› gegründet.» Als Trägerverein stellt er auch das von Andi Gertiser präsidierte, achtköpfige OK für das Köhlerfest Kaisten und dem gleichzeitig stattfindenden Europäischen Köhlertreffen 2027. Dem OK gehört auch die Entlebucher Köhlerin Doris Wicki an. Sie betreute bereits den Kohlenmeiler am Kaister Köhlerfest 2012 – der ehemalige Förster Ernst Furler hatte es sich zu seiner Pensionierung gewünscht – rund um die Uhr. Gleiches tat die Vizepräsidentin des Europäischen Köhlerverbandes am Köhlerfest zehn Jahre später, ebenfalls beim Forsthaus Äsple.

Mehrere Kohlenmeiler

OK-Präsident Gertiser verneint die Frage, ob dieser Ort auch Schauplatz für das Köhlerfest und das Europäische Köhlertreffen 2027 sein werde. Durchgeführt wird der Grossanlass aufgrund der Anzahl der zu erwartenden Gäste aus verschiedenen Ländern näher am Dorf, genauer im Gebiet Boll. Es wird dann auch nicht einen einzigen grossen Kohlenmeiler, sondern mehrere kleinere Meiler geben, erklärt Doris Wicki. Sie kann sich gut vorstellen, dass für jeden dieser Meiler eine andere Holzsorte zum Einsatz kommt und dadurch der Schauprozess noch spannender wird. Interessierte Gruppen, die gerne einen Meiler vom Aufbau bis zur Verkohlung aktiv begleiten möchten, können sich beim Verein koehlerfreunde.ch melden.

Das Köhlerfest Kaisten findet während der Schulferien vom 28. Juli bis 1. August (inklusive Bundesfeier) sowie am 7. August 2027 (Holzkohle-Ernte) statt. Das Europäische Köhlertreffen beginnt mit dem Empfang des Europäischen Köhlerverbandes am 29. Juli und dauert bis 1. August 2027. Im Rahmen dieses Treffens findet auch die Mitgliederversammlung des Verbandes statt.

Beim Köhlerfest 2022 haben zahlreiche Kaister Vereine mitgeholfen. Das Geld, welches sie durch den Festgewinn erhielten, haben die meisten im «Topf» gelassen. «Es ist ein schönes Startkapital für den Anlass in zwei Jahren», so der OK-Präsident. Für noch mehr Freude sorgt, dass sich die meisten der Vereine wieder zum Mitmachen bereit erklärt haben.

Bis es 2027 dann «Guet Brand» bei den Meilern heissen wird, gibt es noch viel zu tun. «Wir machen es mit der Freude an der Sache», so die OK-Mitglieder. Wer Lust hat, sich ebenfalls von dieser Begeisterung anstecken zu lassen, kann dies bereits jetzt tun. «Die Mitgliederwerbung ist gestartet», lädt der Vereinsvorstand zum Mitmachen ein.

www.koehlerfreunde.ch