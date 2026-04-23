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Gleich lange Spiesse für alle

  23.04.2026 Böztal
Eine von Böztals Standortqualitäten ist die wunderschöne Landschaft, rund um die vier Ortsteile.
Eine von Böztals Standortqualitäten ist die wunderschöne Landschaft, rund um die vier Ortsteile.

Böztal muss sich klar werden, wohin der Weg führen soll

Vier Jahre nach dem Zusammenschluss von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde Böztal ist die Bevölkerung aufgerufen, an der ersten gemeinsamen Nutzungsplanung mitzuwirken. Am Dienstagabend ...

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