Gleich lange Spiesse für alle

Vier Jahre nach dem Zusammenschluss von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde Böztal ist die Bevölkerung aufgerufen, an der ersten gemeinsamen Nutzungsplanung mitzuwirken. Am Dienstagabend ...

Böztal muss sich klar werden, wohin der Weg führen soll

Vier Jahre nach dem Zusammenschluss von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen zur Gemeinde Böztal ist die Bevölkerung aufgerufen, an der ersten gemeinsamen Nutzungsplanung mitzuwirken. Am Dienstagabend präsentierten Gemeinderat und Planungskommission den Entwurf des Räumlichen Entwicklungsleitbilds (REL).

Simone Rufli

Es ist die grosse Frage nach den Zielen und Bedürfnissen, die Böztal beantworten muss, damit die Rahmenbedingungen der angestrebten Gemeindeentwicklung im REL festgelegt werden können. Dabei geht es um Standortqualität, um Bevölkerungswachstum, Bauzonenreserven und deren Nutzbarmachung. Es geht um die Förderung des Langsamverkehrs, um die Lage von Arbeitszonen, die Analyse der öffentlichen Bauten und Anlagen mit ihren aktuellen und künftigen Nutzungen, um raum- und verkehrsplanerische Konzepte und um die zentrale Frage, mit welchen Massnahmen die formulierten Ziele erreicht werden können.

«Bestehende Bauzonen sind unbedingt zu erhalten», forderte Gemeindeammann Robert Schmid. Der Wunsch nach Ansiedelung von neuer Industrie mit gutbezahlten Arbeitsplätzen sei eine schöne Vision, die Schaffung von Villen-Zonen eine Frage, ob man das wolle, Wohnsiedlungen anstatt Einfamilienhäuser eine gute Möglichkeit, um mehr Wohnraum zu schaffen. In der Diskussion wurde klar: etwas mehr Steuersubstrat ist wünschenswert, die wirtschaftliche Komponente, sie müsse in den REL aufgenommen werden.

Grundversorgung sicherstellen

Im Raumkonzept Aargau ist die Gemeinde Böztal dem ländlichen Entwicklungsraum zugeordnet, mit grosser Bedeutung für die Land- und Forstwirtschaft und die Pflege des Erholungsraumes. So eingestuft hat eine Gemeinde die Grundversorgung sicherzustellen, mehr nicht. Was dazu gehört, ob Böztal ein Zentrum haben sollte – Bözen würde sich von der Infrastruktur anbieten, meinte etwa Paul Keller vom involvierten Planungsbüro – und ob auch die Ansiedelung von industriellem Gewerbe auf Gebiet Hornussen nahe dem Autobahndrehkreuz für Böztals (finanzielle) Entwicklung von Vorteil wäre – allenfalls unter Verzicht auf den Siedlungstrenngürtel zu Frick – darüber waren sich die rund 60 Personen nicht einig. Rund 60 Personen, «überwältigend viele», wie Robert Schmid erfreut feststellte, waren am Dienstagabend in den Gemeindesaal nach Bözen gekommen, um der Präsentation des REL-Entwurfes diskutierend beizuwohnen.

Bevölkerung einbezogen

Begonnen hat der Planungsprozess im Dezember 2024. Damals hat die Planungskommission, bestehend aus zehn gewählten Mitgliedern sowie Vertretern des Gemeinderates, die Planungsarbeiten aufgenommen. Am 21. August 2025 fand ein Ziel-Workshop mit der Bevölkerung statt. Planungsrelevante Themen aus dem Workshop wurden in die Zielformulierungen aufgenommen. An seiner Sitzung vom 16. Dezember 2025 verabschiedete der Gemeinderat das REL. Und nun also beginnt am kommenden Montag, 27. April, das Mitwirkungsverfahren. Am Ende des langwierigen Prozesses wird ein Planungswerk vorliegen, das auf dem ganzen Gemeindegebiet für gleich lange Spiesse sorgt.

Mitwirkung ab 27. April

Der Entwurf des Räumlichen Entwicklungsleitbildes (REL) wird im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens vom 27. April bis 26. Mai 2026 aufgelegt. Das Dokument kann während der Mitwirkungsfrist auf der Gemeindeverwaltung, Schulstrasse 79, 5075 Hornussen zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten eingesehen werden oder unter www.boeztal.ch heruntergeladen werden. Hinweise und Vorschläge zum Entwurf können während der Mitwirkungsfrist von allen interessierten Personen schriftlich beim Gemeinderat, 5075 Hornussen, eingereicht werden. Ein Formular für die Eingaben kann auf der Homepage heruntergeladen oder auf der Gemeindeverwaltung Böztal bezogen werden.