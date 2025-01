Gisela Taufer kandidiert erneut

In Zeiningen treten alle wieder an: Wie die Gemeindeverwaltung Zeiningen mitteilt, treten sämtliche Mitglieder des Gemeinderats zu den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026/2029 an. Es sind das die Bisherigen Gisela Taufer als Gemeindepräsidentin, Alexander Kohler als Vizepräsident, Ralf Wunderlin als Gemeinderat, Sandra Pfaffen, als Gemeinderätin, Melanie Sailer, als Gemeinderätin. In der Mitteilung heisst es: «Das eingespielte Gemeinderatsteam möchte die aktuellen und anstehenden Projekte weiterbearbeiten und Zeiningen in der Entwicklung aktiv mitgestalten.»

Der Gemeinderat hat die Wahltermine auf den 28. September 2025 (1. Wahlgang) und den 30. November 2025 (2. Wahlgang) festgelegt. (mgt/nfz)