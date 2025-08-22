Gipf-Oberfrick: Mit Motorrad gestürzt

Ein Motorrad-Lernfahrer kam in Gipf-Oberfrick von der Strasse ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Da die Umstände unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen.

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 17. August, gegen 16.30 Uhr am Gerenweg ausserhalb von Gipf-Oberfrick. Auf dieser schmalen Strasse fuhr der 16-Jährige auf seinem 125 ccm-Motorrad in Richtung Frick und wollte dazu die dortige Eisenbahnbrücke befahren. In der Kurve kam er jedoch von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter und stürzte ins Gras.

Nach dem Unfall fuhr der Jugendliche an seinen Wohnort im Fricktal und verständigte von dort aus die Polizei. Weil er Schmerzen verspürte, suchte er dann selbständig das Spital auf. Dabei zeigte sich, dass er Prellungen erlitten hatte.

Später durch die Kantonspolizei Aargau befragt, machte der 16-Jährige geltend, dass ihm auf der Brücke ein schwarzes Auto entgegengekommen sei. Dadurch habe er bremsen und ausweichen müssen.

Aufgrund der unklaren Umstände sucht die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33 / stuetzpunkt.frick@kapo.ag.ch) den Lenker des fraglichen Autos sowie Augenzeugen.