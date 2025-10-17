Gipf-Oberfrick: Junge Männer auf nächtlicher Diebestour gefasst

Von einem Anwohner beobachtet, schlich ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag um ein parkiertes Auto in Gipf-Oberfrick. Die Polizei nahm später zwei verdächtige Personen fest.

Am Freitag früh stellte ein Anwohner in Gipf-Oberfrick kurz nach vier Uhr auf seiner Überwachungskamera fest, wie eine unbekannte Person zuvor um sein Auto geschlichen war. Umgehend alarmierte er die Polizei. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit nahmen unverzüglich die Fahndung auf. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sichtete an der Landstrasse einen Mann, der dem Signalement entsprach. Die Einsatzkräfte nahmen den 23-jährigen Algerier fest. Kurz darauf konnte die Kantonspolizei Aargau eine zweite Person an der Hofstrasse arretieren. Der 19-jährige Algerier kauerte in einer Hecke. Er war mit einem E-Trottinett unterwegs. Bei den Festgenommenen handelt es sich um abgewiesene Asylbewerber aus der Westschweiz. Die Polizei stellte mutmassliches Diebesgut sicher. Beide Männer wurden für weitere Ermittlungen inhaftiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Die Kantonspolizei Aargau mahnt erneut, abgestellte Fahrzeuge stets abzuschliessen und keine Wertsachen darin zurückzulassen.