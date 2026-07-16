Gipf-Oberfrick: frontal mit Geländer kollidiert

Ein 18-jähriger Autofahrer kollidierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Gipf-Oberfrick zunächst mit einem Robidog und anschliessend frontal mit einem Brückengeländer. Der junge Mann blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Dem Neulenker wurde der Führerausweis auf Probe entzogen.

Der 18-Jährige fuhr von der Landstrasse kommend auf der Hofstrasse. Dabei geriet er neben die Fahrbahn, kollidierte zuerst mit einem Robidog und schliesslich frontal mit einem Brückengeländer. Durch die Kollision wurde der 18-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. Am Auto entstand jedoch grosser Sachschaden. Zudem wurde auch der Robidog sowie das Brückengeländer beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Automobilist während der Fahrt kurz eingeschlafen sein. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen.