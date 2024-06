Gewerbe- und Logistikzentrum mit GZF-Rettungswache

Tierstein AG hat grosse Pläne in Eiken

Die in Frick ansässige Tierstein AG gab am Mittwochmorgen bekannt, dass sie im Industriegebiet von Eiken ein neues Gewerbe- und Logistikzentrum plant. Die entsprechenden Baueingaben wurden eingereicht.

An der Strassenkreuzung Hardstrasse/Sisslerstrasse soll als Kopf bau auf einer Gebäudef läche von zirka 2000 Quadratmetern ein fünfgeschossiges Gewerbezentrum entstehen, hält die Tierstein AG einleitend zu ihren Bauplänen in Eiken fest. In den weiteren Ausführungen wird aufgezeigt, wie die künftigen Nutzungen in den einzelnen Geschossen geplant sind. So werden im zweiten bis vierten Obergeschoss auf rund 7000 Quadratmetern Büro-, Labor- oder andere hochwertige Gewerbeflächen zur Verfügung stehen.

GZF-Rettungswache

«Im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss wird das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) seine Rettungswache und den Rettungsdienst ansiedeln», schreibt das Immobilienunternehmen weiter. Neben ausreichenden Plätzen für die Rettungsfahrzeuge und deren technische Versorgung werden in diesen beiden Geschossen moderne Aufenthalts-, Ruhe- und Schulungsräume für die Mitarbeitenden sowie weitere Büroflächen entstehen.

Der Rettungsdienst des GZF deckt das gesamte Fricktal von Kaiseraugst über Schwaderloch, Effingen und Herznach bis nach Wegenstetten und Buus ab und stellt mit den zwei Notfallstationen im Spital Rheinfelden und Laufenburg die Notfallversorgung in der Region sicher. Wer für den Rettungsdienst einer gesamten Region verantwortlich ist, muss nicht nur hervorragende medizinische Kompetenzen aufweisen, sondern auch technisch gut ausgestattet, sehr gut organisiert und geografisch klug positioniert sein. «Wir freuen uns sehr, dass die Rettungswache des GZF am künftigen Standort in Eiken an der Hardstrasse eine passende, zeitgemässe Infrastruktur erhält und gleichzeitig sichergestellt ist, dass der Rettungsdienst auch künftig bei über 90 Prozent der Fälle innerhalb von 15 Minuten zur Stelle ist», betont denn auch Annelise Seiler, CEO des GZF.

Direkt an das Gewerbehaus anschliessend soll für die Schenker Schweiz AG auf einer Gebäudefläche von knapp 5000 Quadratmetern ein hochmodernes Logistikzentrum entstehen. Vorgesehen sind darin umfangreiche Umschlags- und Lagermöglichkeiten sowie ausreichende Büroflächen. Die Schenker AG betreibt in unmittelbarer Nähe bereits ein nutzungsgleiches Logistikgebäude, das als Zugangspunkt zum weltweiten Transportnetzwerk von DB Schenker dient. Es wird weiterbetrieben und durch den Neubau ergänzt. Für die geplanten Bauvorhaben ist zusätzlich eine unterirdische Einstellhalle mit insgesamt bis zu 240 Parkplätzen vorgesehen. (mgt)