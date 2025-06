Getroffen mit voller Wucht

Das Unwetter vor über zwei Wochen in Mumpf hat auch bei Autogaragen massive Schäden verursacht. Am stärksten betroffen ist die «Daniel Automobile GmbH».

Verheerende Bilanz für Mumpfer Garagisten nach dem Hagelsturm

Das Unwetter vor über zwei Wochen in Mumpf hat auch bei Autogaragen massive Schäden verursacht. Am stärksten betroffen ist die «Daniel Automobile GmbH».

Ronny Wittenwiler

Das Unwetter am Sonntagabend des 1. Juni, niedergegangen in Teilen des unteren Fricktals, verursachte besonders in Mumpf massive Schäden in der Landwirtschaft (die NFZ berichtete). Schwer getroffen im Ort hatte es aber auch die «Daniel Automobile GmbH», wie Geschäftsführer Martin Daniel auf Anfrage bestätigt. «Bei uns war ein Hotspot des Hagelsturms.»

Auf einer Kamera, die vor Ort installiert ist, sah Martin Daniel später, was sich abgespielt hatte. «Der Himmel verdunkelte sich, drei bis sechs Minuten, dann war alles vorbei. Es kam alles miteinander.» Das Ausmass dieser kurzen Schilderung zeigt sich anhand der Zahlen. «Der Hagel hat 61 unserer Neuwagen und Occasion-Modelle getroffen, die meisten erlitten dabei Totalschaden.» Die riesigen Körner zerbeulten jeweils die Carrosserie, sie durchschlugen Heckscheiben und Panorama-Dachscheiben, Glassplitter und Wasser drangen ins Innere der Fahrzeuge – und bei achtzig Prozent der Autos wurde durch die Wucht gar die grundsätzlich stabile Frontscheibe grossf lächig zerschlagen. «Wir hatten auch Autos mit Nummernschildern draussen stehen, das ist nicht das Problem. Da ist jedes einzeln versichert. Aber bei den meisten zerstörten Autos handelt es sich um Handelsware. So etwas in diesem Ausmass ist fast nicht versicherbar. Für uns wird das ein grosser Verlust bedeuten», sagt Martin Daniel und erklärt, dass allein nur der Schaden dieser Autos im Millionenbereich liege. Das Unternehmen versucht nun, einige der Fahrzeuge direkt ab Platz verkaufen zu können.

Monatelanges Ausbeulen

Schäden zu beklagen hat auch die «Auto Jegge AG» am anderen Ende des Dorfes. «Es traf unsere Occasionen und Neuwagen, querbeet», sagt Inhaber Phil Jegge. «Insgesamt 35 Autos.» Die Intensität des Hagelsturms war dort am Ortsausgang in Richtung Stein bereits etwas weniger gross. Der Hagel sorgte vor allem für Schäden an Carrosserien, die grösstenteils durch einen extra herbeigezogenen Fachmann wieder behoben werden können.

Das wird allerdings einiges an Aufwand mit sich bringen und das Unternehmen noch lange beschäftigen. «Das Ausbeulen dauert im Durchschnitt etwa 40 Stunden pro Auto», sagt Jegge. «Bis alle unsere beschädigten Fahrzeuge wieder hergestellt sind, wird es zwei bis drei Monate dauern.»