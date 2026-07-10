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Getreidefeld stand in Flammen

  10.07.2026 Mumpf
Eine riesige Feuerwalze überfährt das Stoppel- und Getreidefeld. Foto: zVg
Eine riesige Feuerwalze überfährt das Stoppel- und Getreidefeld. Foto: zVg

Auf der Schönegg entzündete sich ein Getreidefeld beim Dreschen

Momentan ist das untere Fricktal sehr trocken. Diese grosse Trockenheit kann bei Wind Grund für die rasend schnelle Ausbreitung eines Feuers sein. Am Dienstag brannte bei der Schönegg ein Getreidefeld. Die ...

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