Gesund essen in der Schule

  06.03.2026 Wirtschaft
Ausgezeichnet! In der Schulkantine Aqua Terra ist die Auszeichnung «Fourchette verte junior» überreicht worden. Foto: vzu
Die Kantine in der Rheinfelder Schulanlage Engerfeld ist als erste im Kanton Aargau mit dem Label «Fourchette verte junior» ausgezeichnet worden.

Valentin Zumsteg

Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder auch in der Schulkantine gesunde und ausgewogene Mahlzeiten ...

