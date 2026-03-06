Gesund essen in der Schule

Die Kantine in der Rheinfelder Schulanlage Engerfeld ist als erste im Kanton Aargau mit dem Label «Fourchette verte junior» ausgezeichnet worden.

Valentin Zumsteg

Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder auch in der Schulkantine gesunde und ausgewogene Mahlzeiten erhalten – die Kinder wünschen sich manchmal etwas anderes. Doch je vielfältiger das Angebot an gesunden Menus ist, desto eher entscheiden sich die Kinder und Jugendlichen dafür. Die Schulkantine Aqua Terra in der Rheinfelder Schulanlage Engerfeld ist jetzt mit dem Label «Fourchette verte junior» ausgezeichnet worden; sie ist damit die erste im ganzen Kanton Aargau, die das erreicht hat.

Essgewohnheiten werden früh geprägt

«Die Zertifizierung erfolgte nach einer gründlichen Fachbesichtigung vor Ort durch Vertreterinnen des Programms», erklärte Araz Abram, Inhaber von Zaraz-Gastronomie, welche die Schulkantine in Rheinfelden betreibt. «Besonders gewürdigt wurden unser tägliches Angebot an frischen Salaten, saisonalen Menus sowie unser klares Engagement für eine ausgewogene Schulverpflegung.»

Am Dienstagnachmittag ist das Label feierlich übergeben worden. «Wir alle wissen, dass unsere Essgewohnheiten in der Kindheit und der Jugend geprägt werden und Einfluss auf unsere Gesundheit haben», sagte Beatrice Meier Wahl von «Fourchette verte». Sie zitierte aus einer Studie des Bundes, welche aufzeigt, dass 40 Prozent der 6- bis 17-Jährigen an den Wochentagen auswärts essen; über die Hälfte davon in der Schule. Die Zahlen zeigten, wie wichtig ein gutes Angebot in der Schulkantine ist, erklärte Beatrice Meier Wahl.

Lob gab es auch vom Kanton: «Ihr macht hier einen guten Job», sagte Nina Baldinger von der Sektion Gesundheitsförderung und Prävention. Araz Abram gab das Lob weiter an Uwe Quosdorf und Severina Kayhan von der Küchencrew.

«Ein Meilenstein»

Bei der kleinen Feier war auch der Rheinfelder Stadtrat mit Susanna Schlittler und Dominik Burkhardt vertreten. «Die Ernährung ist wichtig für die Gesundheit, aber auch das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit», sagte Burkhardt. Susanne Schlittler betonte, dass sie nur Gutes höre von der Schulkantine unter der Leitung von Zaraz-Gastronomie. Das sei bei früheren Betreibern nicht immer der Fall gewesen.

Zaraz führt auch die Kantine an der Fricktaler Mittelschule in Stein. Dort wird das Label «Fourchette verte junior» ebenfalls angestrebt, wie Araz Abram gegenüber der NFZ erklärte: «Diese Anerkennung stellt für uns einen wichtigen Meilenstein dar und setzt zugleich ein starkes Signal für die Weiterentwicklung gesunder Ernährung an Schulen in unserer Region.»