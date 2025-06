«Gesuchte Person» nach Unwetter: Polizei gibt Entwarnung

Am Sonntag zog ein Unwetter über den Aargau und richtete diverse Schäden an (die NFZ berichtete). In Bözberg stürzte ein Baum auf ein Fahrrad. Die Polizei konnte nicht ausschliessen, dass sich eine verletzte Person am Unfallort befand. Ein Nachbar erkannte später das beschädigte Fahrrad und informierte die Polizei. In der Folge konnte der Velofahrer ermittelt werden. Er blieb unverletzt. (mgt/nfz)