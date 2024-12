Gestaltung der Schulumgebung in Münchwilen

Gemeinsames Projekt von Schule und dem Natur- und Vogelschutzverein

Nachdem im August die beiden neuen Klassenzimmer in Münchwilen bezogen werden durften, stand nun noch die Gestaltung der Umgebung an, die während des Anbaus in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein Münchwilen, den Lehrpersonen, dem Hauswart und dem Werkdienst packten die 1. bis 6. Klassen in verschiedenen Workshops an: es wurde geschaufelt, Löcher gegraben, Steinmauern für Reptilien angelegt. Hecken wurden gepflanzt, ein Blumenbeet für den Frühling vorbereitet, Trockensteinmauern gebaut und ein Reservat für Insekten angelegt. Zwei Gruppen haben im Werkraum Nistkästen und Insektenhotels gezimmert, die auf dem Schulareal ihren Platz finden und auf ihre «Bewohner» warten.

Selbstverständlich wartete auf Gross und Klein ein feines Znüni in der Wärme, um sich für die zweite Hälfte zu stärken. Glücklich über das Resultat, müde von der Anstrengung und von den Spuren der Arbeit gezeichnet, gingen alle nach Hause. Ein grosses Dankeschön allen, die für den gelungenen Morgen ihren Beitrag geleistet haben. (mgt)