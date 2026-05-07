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Gespielt wird nicht nur auf der Bühne

  07.05.2026 Sisseln

GV Theaterverein Spielleute Sisseln

Präsidentin Mirjam Hekele durfte kürzlich neun Aktivmitglieder zur 32. Generalversammlung des Theatervereins Spielleute Sisseln in der «Pinte» begrüssen.

Wie jedes Jahr stärkten sich zuerst alle mit einem feinen ...

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