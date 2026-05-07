Gespielt wird nicht nur auf der Bühne

GV Theaterverein Spielleute Sisseln

Präsidentin Mirjam Hekele durfte kürzlich neun Aktivmitglieder zur 32. Generalversammlung des Theatervereins Spielleute Sisseln in der «Pinte» begrüssen.

Wie jedes Jahr stärkten sich zuerst alle mit einem feinen Essen. Im Anschluss wurden die Traktanden gemäss Einladung behandelt. Das Protokoll der letzten GV und der Jahresbericht 2025/2026 der Präsidentin wurden einstimmig genehmigt. Der Kassier berichtete über die Finanzen des vergangenen Vereinsjahres – seine genaue Arbeit wurde verdankt und die Jahresrechnung einstimmig genehmigt.

Abschied von zwei Mitgliedern

Unter dem Traktandum Mitgliederbestand/Mutationen musste leider der Abgang eines Aktivmitglieds und eines Passivmitglieds verzeichnet werden – beide infolge Todesfalls. Simon Suter war seit Jahren ein aktives Mitglied des Vereins. Doris Widmer war bereits Gründungsmitglied, langjährige Schauspielerin und bis zuletzt Passivmitglied. Die vielen schönen Momente mit den gemeinsamen Proben, das Lachen hinter den Kulissen und die magischen Augenblicke auf der Bühne werden allen stets in wunderbarer Erinnerung bleiben, waren doch beide in ihrer jeweiligen humorvollen, lustigen und herzlichen Art einzigartig und haben den Theaterverein über viele Jahre geprägt. Mit einer Schweigeminute wurde den beiden Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen.

Aktuell haben die Spielleute Sisseln 12 Aktiv- und 15 Passivmitglieder sowie ein Ehrenmitglied.

Spielnachmittag-/Nacht neu im Programm

Das Traktandum «Konzept Spielnachmittag-/Nacht vom 14. November 2026» in der Turnhalle wurde von Gaby Baumgartner vorgestellt. Es sollen alle angesprochen werden, die gerne Gesellschaftsspiele spielen. Nach Klärung von offenen Fragen beschlossen die Anwesenden, diesen Anlass durchzuführen. Jetzt geht es an die Planung und Organisation.

Die Spielleute freuen sich auf einen unterhaltsamen Spielnachmittag/-Abend, bei dem für einmal nicht die Vereinsmitglieder die Akteure auf der Bühne sind, sondern die Besucher – und die tollen, teils ganz neuen Gesellschaftsspiele.

Der Samichlaus kommt wieder

Somit wird das Jahresprogramm 2026/2027 durch den/die Spielnachmittag/-nacht vom 14. November ergänzt. Der Samichlaus am 4., 5. und 6. Dezember steht ebenfalls auf dem Programm. Mit einem feinen Dessert und dem gemütlichen Beisammensein liess man den Abend ausklingen. (mh/)