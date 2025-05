Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Magden

Der Gemeinderat bedankt sich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bei den Gemeinderatswahlen in Magden. Mit unserem neu gewählten Ratskollegen Oliver Schmid freuen wir uns darauf, auch in der kommenden Amtsperiode wichtige Entscheidungen für die Zukunft unseres Dorfes zu treffen. Die bisher sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat wollen wir in bewährter Weise fortsetzen. Wir freuen uns auf den weiterhin offenen Austausch sowie auf interessante Begegnungen und Gespräche mit Ihnen allen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüsse

IHR GEMEINDERAT MAGDEN,

CAROLE BINDER-MEURY, BRUNO BLIND, ROGER SPRENGER, PATRICK HEILMANN, OLIVER SCHMID