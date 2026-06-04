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Geschichtn vom Tierlignadenhof Kaisten - Neuankömmlinge

  04.06.2026 Kaisten

Neuankömmlinge
Die zwei Zwergzebus Helga und Holy sind bei uns eingezogen. Wie bereits beschrieben, kamen die beiden ursprünglich aus schlechter Haltung, das Veterinäramt hat sich eingeschaltet und die Tiere in einer Tierklinik untergebracht. Nachdem die ...

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