Geschichtenstunde in Zeiningen

Am Montag, 27. April, 16 Uhr, findet in der Bibliothek die Geschichtenstunde für Kinder von 3 bis 6 Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. Der Eintritt ist ...

Am Montag, 27. April, 16 Uhr, findet in der Bibliothek die Geschichtenstunde für Kinder von 3 bis 6 Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (mgt)