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Geschichtenstunde in Zeiningen

  21.04.2026 Zeiningen

Am Montag, 27. April, 16 Uhr, findet in der Bibliothek die Geschichtenstunde für Kinder von 3 bis 6 Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. Der Eintritt ist ...

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