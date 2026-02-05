Geschichtenstunde für die Kleinsten

Am Montag, 9. Februar, um 16 Uhr, findet in der Bibliothek Zeiningen wieder eine Geschichtenstunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die ...

Am Montag, 9. Februar, um 16 Uhr, findet in der Bibliothek Zeiningen wieder eine Geschichtenstunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die letzte Ausleihe vor den Sportferien ist am Donnerstag, 12. Februar, von 16 bis 19 Uhr. Während der Sportferien vom 14. Februar bis am 1. März bleibt die Bibliothek Zeiningen geschlossen. Ab Montag, 2. März, ist sie wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. (mgt)