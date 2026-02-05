Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Geschichtenstunde für die Kleinsten

  05.02.2026 Zeiningen

Am Montag, 9. Februar, um 16 Uhr, findet in der Bibliothek Zeiningen wieder eine Geschichtenstunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote