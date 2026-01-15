Geschichten vom Tierlignadenhof Kaisten

Wir hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind und wünschen, wenn auch verspätet, ein frohes neues Jahr!



Schon am ersten Tag des Neuen Jahres sind wir mit dem Auto losgefahren, um Bella, eine ältere Katze, aus ihrer Notsituation zu holen. Bella wurde von ihrer betagten Besitzerin geliebt. Leider konnte diese aber nach einem Spitalaufenthalt nicht mehr nach Hause zurück und bekam direkt ein Zimmer im Altersheim zugewiesen. Bella war bis dahin schon einige Tage allein in der Wohnung und wurde von netten Mitarbeitern der Pro Senectute gefüttert. Diese haben uns auch kontaktiert, weil die Besitzerin mit uns eine Abmachung getroffen hat, dass wir ihre Katze in einer solchen Situation aufnehmen und pflegen. So sind wir also losgefahren und haben Bella abgeholt. Wir haben sie gebürstet, gepflegt und mit viel Futter verwöhnt. Ebenfalls haben wir gleich den behandelnden Tierarzt kontaktiert, um ihre Krankheitsgeschichte in Erfahrung zu bringen und einen Kontrolltermin abmachen zu können. Wir möchten alles tun, dass Bella ein glückliches Leben voller Liebe führen kann, auch, weil ihre Besitzerin kurze Zeit später im Altersheim verstorben ist. Das Neue Jahr startet, wie das alte Jahr geendet hat. Denn auch kurz vor Beendignung des alten Jahres sind noch eine Katze und ein Kater bei uns eingezogen. Die Katze Nala teilt ein sehr ähnliches Schicksal wie Bella, auch sie musste ein neues Zuhause suchen, weil ihr Besitzer verstorben ist. Beim Kater Pumba war es tatsächlich so, dass er hätte eingeschläfert werden sollen, weil die tierärztliche Behandlung aufgrund seiner Nierensteine zu hoch gewesen wäre. Zum Glück konnte die behandelnde Tierärztin dies abwenden, und Pumba durfte einziehen. Auch wenn seine Genesung nicht ganz ohne Hürden herbeigeführt werden konnte, ist Pumba nun gesund und munter. Im Moment leben 37 Katzen auf dem Tierlignadenhof. Mit dem Anbau haben wir Wohnraum dazugewinnen können. Wir haben nun zwei Gruppen von Katzen gemacht, die sich jeweils mehrere Zimmer mit Aussengehege teilen. Neuzugänge können wir ebenfalls in Einzelzimmern unterbringen. So können wir gut auf die einzelnen Bedürfnisse unserer Bewohner eingehen.

Auch wegen der neuen Platzverhältnissen konnten wir eine Ausnahme machen und Messi, einen jungen Kater, für zehn Tage bei uns wohnen lassen. Messi hatte einen Unfall und einen daraus resultierenden Beckenbruch. Seiner Besitzerin stand aber ebenfalls ein längerer Spitalaufenthalt bevor. Sie stammte aus der Ukraine und besass nicht die nötigen Mittel, ihn in eine Pension zu bringen. Deshalb haben wir eine Ausnahme gemacht und Messi befristet bei uns aufgenommen.

Ob altes oder neues Jahr – Tieren in Not ein Zuhause zu geben und ihnen das artgerechte und liebevolles Heim zu bieten, das sie verdient haben, motiviert uns jedes Jahr aufs Neue. Wir freuen uns auf alles, was kommt, und sind voller Zuversicht.

Liebe Grüsse vom

Tierlignadenhof-Team

