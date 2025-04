Geschichte und Geschichten eines Dorfes

Jedes Jahr, kurz vor Ostern, wird das «Zeiniger Schäsli» an alle Haushaltungen im Dorf verteilt. Am Montagabend lud das Redaktionsteam zur Vernissage ihrer Dorfchronik.

Janine Tschopp

«Das Jahr 2024 war für unser schönes Dorf Zeiningen ein Jahr des Aufbruchs und der Baustellen», schreibt Wendy Wohlfender vom Schäsli-Redaktionsteam im Editorial der aktuellen Ausgabe der Dorfchronik. Und weiter: «Diese Baustellen sind sichtbare Zeichen des Fortschritts und der Investition in unsere Zukunft.» Sie geht auch auf die weltpolitischen «Baustellen» ein. «Diese globalen Baustellen erinnern uns daran, wie wichtig es ist, mit Bedacht und Verantwortung zu handeln.»

Baustellen sind Thema des Jahres

Bereits vor zehn Jahren haben die Zeininger Chronisten die Baustellen zum Thema des Jahres gewählt. «Bei der diesjährigen Ausgabe ist uns die Wahl nicht schwergefallen. Wer im Dorf unterwegs war, konnte die Baustellen nicht übersehen», betont Redaktionsmitglied Janine Tschopp im Artikel zum «Thema des Jahres». Der Bau des Kindergartens und des Mehrzweckgebäudes sowie die Sanierung des Fussballplatzes und des Oberdorfs sind grosse Investitionen, welche das Dorf bewegen.

Bewegt war auch das Leben der fünf Zeiningerinnen und Zeininger, welche im vergangenen Jahr ihren 90. Geburtstag feiern durften. So schreibt Redaktionsmitglied Thomas Freiermuth im Lead seines Artikels über Hellmut Hiss: «Motorräder, schnelle Autos und Autoreifen prägten sein Berufsleben.» Dem Redaktionsteam sind 2024 weitere Persönlichkeiten aus ihrem Dorf aufgefallen. Zum Beispiel Thomas Waldmeier, der im vergangenen August 161 (!) Kilometer um die ehemalige Berliner Mauer rannte… und dies mit einem Ermüdungsbruch beim Kreuzbein.

Vergangene Zeiten und Jugend

Für die heurige «Schäsli»-Ausgabe sind die Mitglieder der Kommission «Zeiningen gestern und heute» wieder tief in die Archive gestiegen und haben in der Vergangenheit geforscht. Entstanden ist ein umfangreicher Artikel, in welchem die Leser und Leserinnen viel über den Verlauf der zweiten und dritten Auswanderungswellen von 1851 bis 1899 erfahren.

Die «Seiten der Jugend» sind unter anderem der Mathematikerin und Künstlerin, Luna Addi, gewidmet. Sie wurde von der Stiftung «Schweizer Jugend forscht» zum Final eingeladen und ausgezeichnet. In dieser Rubrik werden auch die sechs Mitglieder des Vereins «Soundkultur» vorgestellt. Mit Veranstaltungen wie dem Outdoor-Techno-Event «Resonanz» verbinden sie zwei ihrer Leidenschaften: Musik und das Zusammenbringen von Menschen.

Im Zeichen der Dorfgemeinschaft

Der Kulturförderverein Zeiningen ist ebenfalls im Zeichen der Dorfgemeinschaft unterwegs. Der Verein wurde 2018 gegründet mit der nachhaltigen Idee, den Geist der Gemeinschaft – auch nach dem grossen Dorffest – leben zu lassen. Der Samariterverein, der Regenbogenchor und der Volleyballclub sind weitere Vereine, über welche im aktuellen «Schäsli» berichtet wird. Unter der Rubrik «Gewerbe, Natur und Landwirtschaft» schreibt Redaktionsmitglied Urs Kägi über seine Beobachtungen des Eisvogels und des Bluthänflings und lässt die Leserschaft an seinen eindrücklichen Fotografien teilhaben. Mit der aktuellen Ausgabe der Zeininger Dorfchronik ist wiederum ein 68-seitiges facettenreiches Werk entstanden mit vielen Geschichten über vergangene Zeiten, Persönlichkeiten, Vereine, Schule, Jugend, Natur und Landwirtschaft sowie über die Narren. Geschichten, die hoffentlich – auch dank dem «Schäsli» – noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Anlässlich einer Vernissage in der Bibliothek wurde das druckfrische Werk am Montagabend allen Interessierten präsentiert. Gemeinderat, Gastautoren und viele Schäsli-Freunde und -Freundinnen freuten sich mit dem Redaktionsteam, auf die 38. Ausgabe anzustossen.

In den kommenden Tagen wird jeder Zeininger Haushalt mit einem druckfrischen «Schäsli 2024» beliefert. Zusätzliche Exemplare können ab Ostern auf der Gemeindekanzlei, bei der Raiffeisenbank in Zeiningen, im Volg oder im Blumenladen «ideenreich» erworben werden.