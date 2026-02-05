Seit 1819 erscheinen in Basel jährlich die GGG Neujahrsblätter und widmen sich Themen von kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung. Das diesjährige Werk trägt den Titel: Presseschau: Die Geschichte der Basler Medien 1831–2025. Das Buch beleuchtet die bewegte ...

Seit 1819 erscheinen in Basel jährlich die GGG Neujahrsblätter und widmen sich Themen von kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung. Das diesjährige Werk trägt den Titel: Presseschau: Die Geschichte der Basler Medien 1831–2025. Das Buch beleuchtet die bewegte Entwicklung der Basler Medienlandschaft – von den ersten Zeitungen politisch Gleichgesinnter über die Entstehung von Medienhäusern bis hin zu den Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Das Buch ist bei der GGG Basel, beim Schwabe Verlag sowie im Handel erhältlich. (nfz)