Geschichte der Basler Medien

  05.02.2026 Basel

Seit 1819 erscheinen in Basel jährlich die GGG Neujahrsblätter und widmen sich Themen von kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung. Das diesjährige Werk trägt den Titel: Presseschau: Die Geschichte der Basler Medien 1831–2025. Das Buch beleuchtet die bewegte ...

