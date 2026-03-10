«Ohne gesicherten Marktzugang verliert das Fricktal». NFZ vom 5.3.26 Schon im ersten Satz wird gelogen: Es handelt sich nicht um die «Bilateralen III», sondern um das Rahmenabkommen mit der EU, oder auch als «Institutionelles Abkommen ...

«Ohne gesicherten Marktzugang verliert das Fricktal». NFZ vom 5.3.26

Schon im ersten Satz wird gelogen: Es handelt sich nicht um die «Bilateralen III», sondern um das Rahmenabkommen mit der EU, oder auch als «Institutionelles Abkommen (InstA)» bezeichnet. Mit der Bezeichnung Bilaterale III versuchen nun die Befürworter, die Stimmbürger zu beruhigen. Ich befürchte, Béa Bieber hat das Abkommen auch nicht im Detail gelesen, so wie viele andere, die darüber debattieren, auch nicht! Weder die Arbeitsplätze noch der Wohlstand sind gefährdet mit der momentanen Situation. Ich empfehle ihr das Buch von Oliver Zimmer «Brüssel einfach» zu lesen. Der hat den Rahmenvertrag sicher detailliert gelesen und treffend analysiert. Die Industrien vom Fricktal und der gesamten Grenzregion waren schon immer genügend unterstützt von Grenzgängern, noch vor den Bilateralen I und II.

GERY UND RUTH OBRIST, KAISERAUGST