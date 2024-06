Generalprobe fürs Eidgenössische

Jugendturnfest Mettauertal am 31. Mai 2025

Der TSV Mettauertal feiert im Jahr 2025 sein 10-jähriges Bestehen. Das und die grosse Jugendabteilung mit 80 Kindern sind Gründe für die Durchführung des Turnfestes 2025 im Mettauertaler Ortsteil Etzgen.

Bernadette Zaniolo

Zirka 1000 bis 1500 Kinder sowie Begleitpersonen und Zuschauer werden gemäss OK-Präsident Kevin Müller am Jugendturnfest vom 31. Mai 2025 in Etzgen erwartet. «Die Teilnehmer sollen einen tollen und fairen Wettkampftag erleben», erklärt Müller das angestrebte Ziel. Geworben wird mit der Sonne im Gemeinde- und Vereinswappen.

Grund für die Durchführung des Turnfestes ist einerseits das 10-Jahre-Jubiläum des Turn- und Sportvereins (TSV) Mettauertal. Da der Verein mit zirka 80 Kindern eine grosse Jugendabteilung hat, war schnell klar, dass die Kinder im Zentrum stehen sollen.

Die Austragung des Wettkampfes erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kreisturnverbänden Fricktal und Brugg. Das Jugendturnfest in Etzgen ist unter anderem eine Generalprobe für das Eidgenössische Turnfest (ETF) im Juni 2025 in Lausanne. Dies ist der Höhepunkt für die Turnerinnen und Turner im nächsten Jahr. Für die Aktiven ein gesetzter Termin. Das Jugendturnfest in Etzgen bietet gleichzeitig eine gute Alternative für jene Vereine, die aufgrund der langen Reise nach Lausanne mit ihren Jugendabteilungen auf die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest verzichten. Müller betont jedoch: «Wir wollen das ETF in keiner Weise konkurrenzieren.» Für jene Jugendlichen, die sich den Wettkampfrichtern des ETF stellen wollen, dient das Jugendturnfest als gute Vorbereitung beziehungsweise ist es eine Generalprobe.

Gute Erinnerungen ans Bergturnfest 2014

Das OK, welchem auch vier Mitglieder des ehemaligen OKs, respektive Sub-OKs des erfolgreichen Bergturnfestes 2014 in Wil angehören, möchte, so Kevin Müller: «Die guten Erinnerungen an 2014 mitnehmen und den Teilnehmern wieder einen unvergesslichen Anlass bieten.» Das OK ist sehr erfreut darüber, dass es die Synergien, die sich mit der Expo Duo 2025 ergeben – welche Anfang Mai 2025 ebenfalls im Mettauertaler Ortsteil Etzgen stattfindet – nutzen kann. So können die Wiese und die Schul- und Sportanlagen und weitere Infrastrukturen, wie etwa jene der Jehle AG ebenfalls für das Turnfest genutzt werden.

Am Turnfest werden zirka 120 Richter- und 220 Helfereinsätze erfolgen. Ein ein- und ein dreiteiliger Vereins-Wettkampf gehören zum Programm. Wie Kevin Müller im Gespräch mit der NFZ betont, darf das OK seitens der Landeigentümer und der Gemeinde Mettauertal auf grosse Unterstützung zählen.

Weitere Informationen rund ums JTF findet man auf www.jtf2025.ch.