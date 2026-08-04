Gemeinschaft, Musik und gelebte Tradition

Die Zeiher Bevölkerung feierte bereits am Freitag den Geburtstag der Schweiz. Unter den schattenspendenden Kastanienbäumen bei der Unterkirche durften die Kulturkommission und freiwillige Helfer zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu einer gemütlichen und ...

Bundesfeier in Zeihen

Die Zeiher Bevölkerung feierte bereits am Freitag den Geburtstag der Schweiz. Unter den schattenspendenden Kastanienbäumen bei der Unterkirche durften die Kulturkommission und freiwillige Helfer zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu einer gemütlichen und stimmungsvollen Bundesfeier begrüssen.

Bereits ab 18 Uhr öffnete die Festwirtschaft ihre Türen. Bei grillierten Würsten, Brot, Kuchen und kühlen Getränken blieb genügend Zeit für Begegnungen und angeregte Gespräche. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgte das «Echo vom Fricktal». Die vier jungen Musikantinnen und Musikanten verstanden es bestens, mit ihrer Musik für eine fröhliche und gesellige Atmosphäre zu sorgen.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Ansprache von Gemeindeammann Nathalie Deiss. In ihrer Rede stellte sie den Zusammenhalt und das Miteinander im Dorf ins Zentrum. Die Schweiz, so ihre Botschaft, beginne nicht in Bern oder auf dem Gotthard, sondern in kleinen Gemeinden, wie Zeihen. Gerade in einer Zeit, in der die Welt unruhiger und der gesellschaftliche Ton teilweise rauer werde, seien persönliche Begegnungen, gegenseitiger Respekt und das gemeinsame Engagement umso wichtiger. Ein besonderes Augenmerk richtete Nathalie Deiss auf das vielfältige Vereinsleben. Die Zeiher Vereine seien der «soziale Kitt» des Dorfes und brächten Jung und Alt zusammen. Eine lebendige Gemeinde sei dabei kein fertiges Angebot, das einfach konsumiert werden könne, sondern ein Gemeinschaftswerk, das vom Mitmachen lebe. Ihr Dank galt deshalb allen, die sich in Vereinen, Organisationen und auf andere Weise für Zeihen engagieren.

Ein grosses Dankeschön richtete sie auch an die Kulturkommission und die zahlreichen Helferinnen und Helfer, welche die Bundesfeier mit viel Herzblut vorbereitet und durchgeführt hatten. Nach der Ansprache stimmte die Festgemeinde mit der musikalischen Unterstützung des «Echo vom Fricktal» gemeinsam die Schweizer Landeshymne an. Den stimmungsvollen Abschluss bildete später am Abend der traditionelle Lampionumzug. Besonders für die Kinder war dies der Höhepunkt, nicht zuletzt, weil zum Abschluss für jedes Kind eine 1. August-Wegge bereitstand.

Kurz vor Mitternacht setzte schliesslich der langersehnte Regen ein und brachte nach dem heissen Sommertag die ersehnte Abkühlung. Einige wetterfeste Gäste liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken und feierten noch eine Weile gemütlich weiter.

(mgt)