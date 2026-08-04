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Gemeinschaft, Musik und gelebte Tradition

  04.08.2026 Zeihen
Nathalie Deiss richtete ein besonderes Augenmerk auf das vielfältige Vereinsleben, den «sozialen Kitt».
Nathalie Deiss richtete ein besonderes Augenmerk auf das vielfältige Vereinsleben, den «sozialen Kitt».

Bundesfeier in Zeihen

Die Zeiher Bevölkerung feierte bereits am Freitag den Geburtstag der Schweiz. Unter den schattenspendenden Kastanienbäumen bei der Unterkirche durften die Kulturkommission und freiwillige Helfer zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu einer gemütlichen und ...

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