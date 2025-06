Gemeinschaft, die trägt

Gerade in Zeiten, in denen vieles auseinanderzudriften scheint, sind es die Momente des Zusammenseins, die uns stärken: Vereine, Feste, gemeinsame Erlebnisse. Sie verbinden Generationen, schaffen Begegnung und geben unserer Gesellschaft Halt. Ein schönes Beispiel dafür war das ...

Gerade in Zeiten, in denen vieles auseinanderzudriften scheint, sind es die Momente des Zusammenseins, die uns stärken: Vereine, Feste, gemeinsame Erlebnisse. Sie verbinden Generationen, schaffen Begegnung und geben unserer Gesellschaft Halt. Ein schönes Beispiel dafür war das Musiktag-Fest 2025 in Sulz. Trotz des Regens gegen Ende war es ein herzliches, lebendiges Fest, das Freude gemacht hat und lange in Erinnerung bleiben wird. Mein grosser Dank gilt dem OK-Präsidenten Kurt Obrist, dem gesamten Organisationskomitee, allen Helferinnen und Helfern sowie den vielen engagierten Musikerinnen und Musikern. Es war ein starkes Zeichen dafür, wie viel möglich ist, wenn Menschen sich mit Herzblut engagieren.

DANIELE MEZZI, LAUFENBURG,

GROSSRAT DIE MITTE