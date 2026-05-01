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Gemeinsamer Einsatz gegen das Hochwasser

  01.05.2026 Eiken
Zusammenarbeit ist wichtig. Foto: zVg
Zusammenarbeit ist wichtig. Foto: zVg

Feuerwehr Kaisten und ZSO Oberes Fricktal

Elementarereignisse nehmen immer mehr zu. Gerade extreme Ereignisse wie Waldbrände oder sogenannte Jahrhunderthochwasser häufen sich. Mit Einsätzen in Sulz, Frick, Gipf-Oberfrick, Wölflinswil und Effingen wurde die ZSO Oberes ...

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