Gemeinsamer Einsatz gegen das Hochwasser

Elementarereignisse nehmen immer mehr zu. Gerade extreme Ereignisse wie Waldbrände oder sogenannte Jahrhunderthochwasser häufen sich. Mit Einsätzen in Sulz, Frick, Gipf-Oberfrick, Wölflinswil und Effingen wurde die ZSO Oberes ...

Feuerwehr Kaisten und ZSO Oberes Fricktal

Elementarereignisse nehmen immer mehr zu. Gerade extreme Ereignisse wie Waldbrände oder sogenannte Jahrhunderthochwasser häufen sich. Mit Einsätzen in Sulz, Frick, Gipf-Oberfrick, Wölflinswil und Effingen wurde die ZSO Oberes Fricktal in den vergangenen Jahren mehrmals zu solchen, teils grossen Hochwasserereignissen aufgeboten. Die Zusammenarbeit in solchen Situationen ist wichtiger denn je. Am vergangenen Mittwoch kamen die Kaderangehörigen der Feuerwehr Kaisten und der Pioniere der ZSO Oberes Fricktal beim neuen Wasserwehr-Übungsgebäude im Zivilschutzausbildungszentrum Eiken zusammen. In einer ersten Phase ging es um das Kennenlernen der verschiedenen Mittel. Bei einer Postenarbeit konnten die verschiedenen Einsatzmittel gegenseitig besichtigt werden. Hierbei wurden die Schnittstellen bei grösseren Ü ber schwem mu ngsereig n i ssen detaillierter beleuchtet.

Beide Einsatzorganisationen sind aufgrund ihrer Leistungsprofile entsprechend ausgerüstet. Mit dem Erkennen der Schnittstellen und der Einsatzmöglichkeiten der Partnerorganisation kann aber im Schadenfall schnell und richtig reagiert werden. Anschliessend wurde die anstehende, gemeinsame Einsatzübung, welche im Spätsommer stattfinden wird, detailliert geplant. So soll das Zusammenspiel weiter trainiert werden. (mgt)