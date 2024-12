Gemeinsam statt einsam

Kaisterin organisiert besondere Weihnachtsfeier

Die Türe öffnen für Menschen, die sonst Weihnachten allein verbringen, das will Patricia Fricker. Nach dem Erfolg der ersten Durchführung vor einem Jahr laden sie und Alessia Scapin am 25. Dezember wieder zur gemeinsamen Weihnachtsfeier nach Kaisten ein.

Susanne Hörth

Es war vor rund einem Jahr, als Patricia Fricker nach dem Besuch eines Rorate-Gottesdienstes einen spontanen Entschluss fasste. «Beim Gottesdienst wurde die Geschichte der heiligen Lucia erzählt, die Brot an ihre Mitmenschen verteilte.» Die 33-jährige Kaisterin dachte auf dem Nachhauseweg an die vielen Menschen, die Weihnachten allein verbringen. Gedanken, die sie nicht einfach wegschieben wollte. Vielmehr war sie entschlossen: «Ich muss was machen.» Sie wollte die Traurigkeit der Einsamkeit für einige Stunden lang durchbrechen und betroffene Menschen zu einem schönen, gemeinsamen Weihnachtsfest einladen. «Es war schon Ende November. Ich war mir bewusst, dass es eng werden würde.» Was die Mutter zweier Kinder aber nicht abschreckte. Sie erzählte ihrer Kollegin Alessia Scapin von ihrer Idee, die war begeistert. Zu zweit würden sie das Vorhaben meistern. Spontan Hand bot auch die katholische Kirchgemeinde Kaisten, unter anderem mit der Gratisnutzung des Pfarreisaals für das geplante Weihnachtsfest am 25. Dezember. Die beiden Frauen kreierten einen Flyer und verteilten ihn. «Wir öffnen unsere Türen für all diejenigen, die Weihnachten nicht allein verbringen möchten. Egal, ob jung oder alt – wir heissen Euch herzlich willkommen.» Diese Botschaft mit weiteren Informationen gelangte auf verschiedenen Wegen zu den Leuten in Kaisten und umliegenden Gemeinden. Nicht nur, dass der Anlass vor einem Jahr wie auch in diesem Jahr für die Teilnehmenden kostenlos ist, die beiden Initiantinnen liessen Interessierte zudem wissen, dass sie zuhause abgeholt und wieder zurückgebracht würden, sofern das gewünscht wird.

Rundum gelungen

«Ich wusste nicht, wie viele kommen werden. Was ich aber wusste: Ich werde auch für nur eine Person alles vorbereiten und kochen», so Patricia Fricker. Gekocht wurde schliesslich für 15 Personen. Sie alle waren der Einladung gefolgt und genossen ein feines Essen. Das Essen war das eine, die schönen Gespräche, gemeinsamen Spiele und insbesondere das gelebte Miteinander das andere. Alles zusammen resultierte in einem rundum gelungenen Anlass. Bezahlt hat Patricia Fricker ihn aus eigener Tasche. Dass sie von verschiedenen Seiten kleine Spenden bekam, führte letztlich fast zur Deckung der Ausgaben. «Für mich spielte das aber keine Rolle. Ich mache es ja nicht wegen des Geldes. Die Freude der teilnehmenden Personen war das Schönste für mich.» Patricia Fricker erzählt von dem älteren Herrn, der einen Tag nach dem Weihnachtsfest zu ihr gesagt habe, das Fest hätte sein Leben verändert. Die schönen Reaktionen der Teilnehmenden wie auch die persönliche Zufriedenheit, etwas geben zu können, haben die Initiantinnen bewogen, wieder zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier einzuladen. Sie findet am 25. Dezember, ab 16 Uhr, wieder im Kaister Pfarreiheim statt. Um besser planen zu können, bitten die Frauen um Anmeldung (Telefon 076 582 56 40) bis 22. Dezember. Sie freuen sich auf ein schönes Fest mit Essen, Spielen, Musik und festlicher Stimmung. «Lasst uns gemeinsam eine besinnliche Zeit erleben und einander die Wärme schenken, die Weihnachten so besonders macht.»